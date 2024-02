Cultura: Anzil, mostra Barborini è cuore del fermento d'arte a Pocenia

Pocenia, 22 feb - "Non serve essere nel centro di una grande città per parlare d'arte, discuterne, apprezzarla e veder nascere artisti: come più volte è accaduto, e il corso della storia lo dimostra, le stagioni dell'arte fioriscono in luoghi spesso impensabili. Accade anche a Pocenia dove questo pomeriggio abbiamo inaugurato un nuovo percorso creativo, uno dei numerosi che, in questi ultimi mesi, ho avuto il piacere di visitare in questo paese della nostra regione". È il pensiero del vicepresidente con delega alla Cultura del Friuli Venezia Giulia Mario Anzil che oggi ha preso parte al taglio del nastro della mostra "La via alchemica" di Rudy Barborini, esposizione che si può visitare fino al 9 marzo prossimo negli spazi del "Bar Bertoli" a Pocenia. All'inaugurazione anche il sindaco Debora Furlan, il cantautore Ennio Zampa, il presidente di Arte&Stella di Palazzolo dello Stella Massimo Pitton. "Voglio immaginare come, forse tra un secolo, questo storico luogo di incontro e convivialità, il 'Bar Bertoli', che ha aperto i battenti nel 1861, sarà ricordato come un cenacolo di artisti contemporanei - ha aggiunto poi Anzil -. Va dato merito a Isidoro e Carlo Zuliani che ospitano nel locale il percorso creativo di Rudy, che prosegue la tradizione di famiglia e interpreta il nostro tempo nelle sue opere". La storia di Rudy Barborini è un rincorrersi tra ricerche fotografiche, attraverso elaborazioni digitali o estensioni da riproduzioni reali e il classicismo delle immagini per importanti aziende industriali e della moda. Negli anni Novanta del secolo scorso, affina le sue ricerche lavorative e artistiche in Francia e nelle Isole Canarie. Nel 1999 realizza il progetto "Isles feliz" con studi sul paesaggio in cui "mondi fenomenici" si intersecano a "mondi reali", eludendo leggi della fisica e formali. Lo studio delle dottrine esoteriche e mitologiche lo portano alla formulazione del concetto di "irrealismo cosmico", in cui l'artista è visto non solo come fautore di opere estetiche ma estende anche la sua sensibilità sul piano dell'intuizione e della veggenza. Rudy Barborini ha partecipato a oltre 60 mostre personali e le sue opere si trovano in collezioni pubbliche e private, in Italia e all'estero. ARC/PT/ma