Cultura: Anzil, museo di Timau presidio della nostra storia

Timau di Paluzza, 4 dic - "Il museo di Timau è uno splendido presidio della nostra storia e della nostra cultura e quindi va preservato come dono per le nuove generazioni. A chi lo gestisce va il mio ringraziamento e i complimenti per un servizio che non è solo per la comunità locale o regionale ma, altresì, per l'umanità tutta, perchè conserva un patrimonio che riguarda tutti". Queste le parole del vice governatore con delega alla cultura Mario Anzil che oggi ha fatto visita al compendio museale della Grande Guerra di Timau, in Comune di Paluzza. La visita rientra nelle tappe che il vice governatore sta svolgendo tra i presidi museali regionali. Nella visita Anzil è stato accompagnato, tra gli altri, dalla presidente del museo barbara Carnelutti e dal direttore del museo Luca Piacquadio. Il percorso espositivo include la sede museale, con un'ampia dedica e a Maria Plozner Mentil e alle portatrici carniche, e dal museo a cielo aperto con le trincee fino al tempio ossario. Nell'ultima stagione il museo è stato visitato da oltre 10mila persone tra italiani e stranieri. Da parte del Comune di Paluzza e della direzione del museo è stata richiamata la necessità di risolvere quanto prima il problema della viabilità ora bloccata dalla frana che si è abbattuta sulla strada che conduce da Paluzza al Passo di Monte Croce Carnico. ARC/SSA/gg