Cultura: Anzil, Museo Friulano di Storia Naturale è luogo iconico

Riapertura degli spazi è momento significativo per la comunità Udine, 30 ott - "La riapertura di un luogo iconico per la città, qual è il Museo friulano di Storia naturale, rappresenta per la cultura del Friuli una giornata di festa. E' un momento significativo perché se vogliamo conservare la nostra storia e le nostre tradizioni lo dobbiamo fare, soprattutto, attraverso la cultura". Lo ha riferito il vicegovernatore con delega alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, alla preview della mostra 'Dietro le quinte. Verso il nuovo Museo Friulano di Storia Naturale' inaugurata, oggi a Udine, assieme al sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, all'assessore comunale alla Cultura, Federico Angelo Pirone e alla responsabile scientifica del museo, Paola Visentini. Anzil ha sottolineato l'importante collaborazione istituzionale che ha permesso il risultato odierno ma ha anche auspicato che "con ulteriori collaborazioni il museo possa diventare luogo di cultura per le scuole, di ricerca e di didattica". Nel suo intervento il vicegovernatore ha posto l'accento anche sulle sfide del museo: "una struttura che ha la necessità di immaginare un proprio ruolo nel futuro guardando alla storia del proprio passato e partendo dall'interpretazione della società contemporanea; in quest'ottica, questo spazio ha grandi potenzialità e rappresenta un obiettivo di valorizzazione importante per chi lo guida: sono certo che la sfida verrà raccolta e raggiunta". "L'area, mutata dall'originale destinazione e riproposta in chiave contemporanea - ha ricordato infine Anzil, - ospita un prezioso patrimonio, oltre 1 milione e 300 mila reperti provenienti soprattutto dal territorio friulano da conservare e da rendere fruibili". Il museo, fondato nel 1866 e inaccessibile al pubblico dal 1999, ha riaperto dunque le sue porte, anche se per una mostra temporanea. Grazie ai fondi Por-Fesr, gli spazi e le tematiche del museo saranno connessi attraverso un percorso multimediale. L'allestimento 'Dietro le quinte. Verso il nuovo museo di storia naturale' inaugurato oggi, sarà fruibile dal pubblico da giovedì 2 novembre, nelle giornate di martedì e giovedì dalle 17 alle 19 e di sabato dalle 15 alle 17 attraverso visite guidate su prenotazione, inviando una e-mail a info.mfsn@comune.udine.it. L'area del Macello, progettata e realizzata da Ettore Gilberti nel 1924, è nuovamente aperta alla comunità. La struttura è ancora oggetto dei lavori di recupero di alcuni edifici che, in futuro, saranno utilizzati per realizzare il primo percorso espositivo permanente del Museo Friulano di Storia Naturale, quando il complesso di archeologia industriale, organizzato in orizzontale su un'area di 25mila metri quadri, diverrà luogo di visita. Il percorso presentato è diviso su più stabili e rielabora spazi dal punto di vista funzionale: i laboratori didattici divengono sale espositive, le aree verdi sono ripensate come un Open Air Museum e luoghi generalmente esclusi alla visita del pubblico, quali depositi ed archivi, si trasformano in ambienti aperti. ARC/LP/al