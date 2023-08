Cultura: Anzil, Museo Gortani e Comunità Carnia sono volano sviluppo

Trieste, 2 ago - "La visita al Museo Gortani di Tolmezzo e l'incontro con i rappresentanti della Comunità di montagna della Carnia hanno rappresentato l'opportunità per riconoscere la giusta importanza sia all'artigianato locale come volano imprenditoriale ed economico per il nostro territorio che alle sinergie che queste realtà hanno saputo realizzare nel tempo nella gestione di CarniaMusei, la rete creata per valorizzare il patrimonio culturale di questa parte affascinante del Friuli Venezia Giulia". Lo afferma il vicegovernatore e assessore alla Cultura Mario Anzil che oggi ha prima visitato il Museo carnico delle arti popolari e successivamente ha incontrato i rappresentanti della Comunità di montagna della Carnia. Guidato dalla presidente della Fondazione del Museo carnico Aurelia Bubisutti e accompagnato dal consigliere regionale Manuele Ferrari e dal presidente della Comunità Ermes De Crignis, il vicegovernatore Anzil ha potuto apprezzare in anteprima la nuova esposizione del Gortani dedicata alla vita agricola in Carnia. "L'iniziativa, realizzata nell'ambito del progetto Interreg Italia-Austria 2014-2020 'Etnospazi - Musei in rete in area HeurOpen', è stata finanziata con fondi europei per lo sviluppo regionale e - spiega Anzil - sarà presentata ufficialmente al pubblico il prossimo venerdì 11 agosto". "La Carnia è capace di raccontare moltissime storie che vengono sapientemente custodite nelle strutture museali e nei suoi centri visite. Realtà in grado di comporre una mappa essenziale per conoscere meglio questo territorio sul cui sviluppo - conclude il vicegovernatore - questa Amministrazione continuerà a investire con grande convinzione". ARC/RT/gg