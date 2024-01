Cultura: Anzil, Museo Redipuglia gioiello storico del territorio

Il vicegovernatore: un plauso alla Pro Loco che gestisce con professionalità e passione il centro sulla Grande Guerra Pordenone, 26 gen - "E' un'attività davvero meritoria quella che i volontari della Prolo Loco di Fogliano Redipuglia svolgono, con grande affiatamento, profonda passione per la storia e amore per la comunità territoriale, nella gestione del museo e nell'organizzazione di iniziative volte a tramandare il patrimonio storico e i valori della cultura in particolare alle giovani generazioni". Sono le parole che il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Cultura, Mario Anzil, ha espresso oggi pomeriggio durante la visita al Museo della Grande Guerra allestito nella ex stazione ferroviaria di Redipuglia, inaugurata nel 1936 ma in disuso già dal 2012, a poca distanza dal Sacrario militare. Il museo raccoglie una ricca serie di uniformi dei soldati della Grande Guerra, oltre a una sezione dedicata alle vecchie fotografie rinvenute nel tempo soprattutto da privati. Il museo comprende, inoltre, una sezione multimediale attraverso la quale vengono organizzate diverse attività ludico-didattiche rivolte in particolare agli alunni di asili e scuole elementari. Durante il periodo estivo vengono anche organizzate, nelle zone delle trincee del Carso, attività di animazione ed escursioni didattiche con letture di testi storici sulla Prima Guerra mondiale, oltre che con rievocazioni attraverso le forme artistiche del fumetto e dell'arte di strada. Il centro conta sulla collaborazione di specialisti ed esperti della Grande guerra istituti da legge regionale. Il polo museale è visitato da scolaresche che arrivano da ogni parte d'Italia. L'esperienza di gestione del Museo da parte della Pro Loco di Fogliano Redipuglia è stata anche censita a livello nazionale, unica in regione tra le realtà storiche, dall'Istituto centrale patrimonio storico di Roma. "Un plauso - ha evidenziato Anzil - va ai volontari dell'associazione che si caratterizzano per un'approfondita conoscenza del territorio, per il loro impegno quotidiano nel mantenere vivo l'interesse verso la nostra storia e per l'entusiasmo e la passione con cui coinvolgono i visitatori e in particolare i bambini e i ragazzi a cui trasmettere i valori della conoscenza storica". ARC/LIS/al