Cultura: Anzil, nuova mostra Paff! conferma respiro internazionale

Pordenone, 12 mag - "L'arrivo a Pordenone di questa importante esposizione non può che confermare come il Paff si sia più che meritato il prestigioso riconoscimento, che è solo di poche settimane fa, di Museo internazionale del fumetto. La mostra rappresenta un valore e un richiamo che va molto oltre i confini della nostra regione. Iniziative culturali di questo spessore sono il frutto del lavoro e dei risultati raggiunti nei cinque anni dalla sua nascita in cui il Palazzo del fumetto è stato trainante a livello regionale anche per altre realtà culturali con le quali ha saputo fare squadra. Per questo la Regione continuerà a sostenere le proposte e le iniziative di questa nostra eccellenza, la prima realtà museale in quest'ambito in Italia". Lo ha detto il vicegovernatore con delega alla Cultura della Regione Friuli Venezia Giulia Mario Anzil questa sera durante una visita al Paff! di Pordenone in concomitanza con l'inaugurazione della mostra "Shaun the sheep&friends: The Art of Aardman exhibition" organizzata dal Paff! International museum of comic Art a Villa Galvani e visitabile fino al prossimo 24 settembre. "Attraverso il recentissimo riconoscimento internazionale - ha aggiunto il vicegovernatore - il Paff saprà essere ancora più attrattivo portando in regione eventi che, come si dimostra in questa occasione, toccano solo poche grandi città europee. È un orgoglio per l'intero sistema culturale del Friuli Venezia Giulia poter vantare una realtà unica in Italia che trova analogia per vocazione, obiettivi e dimensioni solo in qualche capitale europea, come Parigi e Bruxelles". La singolare esposizione inaugurata oggi del pluripremiato Studio Aardman, mai vista in Italia, arriva a Pordenone dopo Parigi, Francoforte, Melbourne e Seoul. L'Aardman Animations Ltd., conosciuta anche come Aardman Studios, è uno studio di animazione britannico vincitore di più premi Oscar con sede a Bristol, in Inghilterra. È famosa per la sua animazione stop-motion denominata claymation, in particolare per il suo duo di plastilina Wallace e Gromit. Fondata nel 1972 da Peter Lord e David Sproxton, ha creato alcune delle animazioni più iconiche e amate del mondo. Tra i suoi maggiori successi si annoverano Wallace & Gromit, Shaun la pecora, Pirati briganti da strapazzo e Galline in fuga. L'approccio unico di Aardman Studios all'animazione è stato riconosciuto con numerosi premi, tra cui quattro premi Oscar e numerose altre onorificenze. Aardman Studios ha creato uno stile di animazione inconfondibile, amatissimo dal pubblico di tutto il mondo, utilizzando una combinazione di tecniche di animazione tradizionali e digitali. Arricchita da preziosi inediti e con un nuovo impianto espositivo la mostra presenta trenta set cinematografici originali, sculture, studi, disegni fotografie di scena, video e la statuetta dell'oscar. ll percorso della mostra segue la storia di Peter e David dal 1966, quando a 12 anni creano per gioco il loro primo cartone animato, che vendono per 15 sterline alla Bbc, fino ad alcuni dei loro più iconici film in stop motion, in un viaggio che descrive tutto il processo di realizzazione cinematografica: un omaggio al genio artistico degli autori che, immagine per immagine, hanno dato vita a sculture in plastilina che hanno incantano milioni di appassionati di ogni età in tutto il mondo.