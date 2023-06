Cultura: Anzil, ok Giunta a regolamento incentivi progetti giovani

Udine, 24 giu - La Giunta regionale, su proposta del vicegovernatore con delega alla Cultura Mario Anzil, ha approvato il regolamento in materia di incentivi annuali per la realizzazione di progetti culturali realizzati in regione dai giovani e a favore dei giovani (età compresa tra 14 e 36 anni non compiuti).



"Sono previsti - ha spiegato Anzil - contributi da 10mila a 20mila euro, nella misura del 100 per cento del fabbisogno di finanziamento, a copertura di progetti relativi a: spettacoli dal vivo (teatro, musica, danza, circo); manifestazioni cinematografiche e dell'audiovisivo; manifestazioni espositive e altre attività culturali nelle discipline delle arti figurative, visive, della fotografia, del design, della moda e della multimedialità; divulgazione umanistica, scientifica e artistica; valorizzazione della memoria storica ed etnografica. Possono beneficiare degli incentivi le associazioni giovanili, i soggetti pubblici del Friuli Venezia Giulia e le articolazioni territoriali di enti pubblici nazionali presenti in regione".



La domanda di contributo per il 2023 può essere presentata a partire dalle ore 8.00 del 17 luglio ed entro le ore 16.00 del 15 settembre, utilizzando il sistema informatico per la presentazione delle istanze on line sul sito istituzionale della Regione. Per gli anni successivi i termini vanno dalle ore 8.00 del 15 gennaio alle ore 16.00 del 1° marzo.



La graduatoria dei progetti da finanziare è approvata entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande con decreto emanato dal Direttore centrale. ARC/PAU/ep