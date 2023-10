Cultura: Anzil, opere Zimoun dialogano con Villa Manin

L'assessore all'inaugurazione della mostra del celebre artista svizzero Trieste, 27 ott - "Questa mostra mette in scena un'armonica contaminazione tra le istallazioni visive e sonore dell'artista e l'architettura e gli affreschi di Villa Manin. Un dialogo che crea un'atmosfera capace di integrare due realtà apparentemente distanti e di affascinare i visitatori". Lo ha detto oggi a Passariano di Codroipo il vicegovernatore con delega alla Cultura Mario Anzil al vernissage della mostra dell'artista svizzero Zimuon che è stata allestita a Villa Manin e sarà aperta al pubblico da domani 28 ottobre al 17 marzo del 2024. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, gli spazi offerti dagli ambienti della Villa, ristrutturati e riconsegnati al loro splendore, interagiscono con una forma d'arte d'avanguardia che ben interpreta il contemporaneo. Le nove opere di Zimoun sono realizzate con materiali semplici come scatole di cartone, sacchetti, aste metalliche o di legno e appaiono come organismi viventi che stupiscono tanto per la dinamica dei movimenti che per i suoni che producono. Le installazioni e l'effetto da esse creato diventano quindi un'opportunità di riscoperta degli spazi della Villa, un modo nuovo per visitarla e per avvicinarsi alla natura che la circonda. La mostra è curata da Guido Comis, direttore del Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio dell'Ente Regionale per il Patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, e ha ricevuto il sostegno di Pro Helvetia, la più importante fondazione svizzera per la cultura. ARC/GG/ma