Cultura: Anzil, plauso a stagione Ert 2022-23 e a quella futura

Udine, 3 lug - "Gli esiti positivi della stagione 2022-2023 dell'Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia (Ert) che si sta concludendo e le anticipazioni sulla nuova meritano il plauso dell'Amministrazione regionale. Una soddisfazione determinata dai risultati in termini di pubblico, con dati che parlano di un ritorno ai numeri precedenti la pandemia che ci prepariamo a superare con il nuovo cartellone 2023-2024, ma anche per la capacità di lavorare in collaborazione con tanti soggetti: operatori della cultura, Comuni e Regione". Lo ha detto il vicegovernatore con delega alla Cultura, Mario Anzil, intervenendo all'odierna conferenza stampa di presentazione delle prime anticipazioni sul cartellone 2023/2024 dell'Ert, nella sede della Regione a Udine, alla presenza del presidente dell'Ente, Sergio Cuzzi, e del direttore Alberto Bevilacqua. L'intero cartellone verrà presentato tra fine agosto e inizio settembre e durante l'estate il sito web ertfvg.it e i canali social ERTFVG approfondiranno alcuni temi della prossima stagione e offriranno anticipazioni sulla programmazione. Il circuito Ert manderà in archivio il prossimo 7 luglio, con l'ultimo appuntamento del cartellone di Forni di Sopra (La Cena dei Cretini con Max Pisu e Nino Formicola), la stagione 2022/2023, l'ultima programmata da Renato Manzoni, per 18 anni alla guida dell'ente. I dati della stagione parlano di un ritorno ai numeri precedenti la pandemia con 5.329 abbonati e 59.751 presenze totali nei 238 appuntamenti di prosa, musica e danza presentati nei 28 Teatri del Circuito. Nel suo intervento, Anzil ha ripreso alcuni concetti espressi da Bevilacqua: "dal patto e dalla comunità culturale che si creano con il pubblico e con gli operatori, al rapporto con gli spettatori e all'abitudine all'osservazione, tutti elementi su cui lavorare in futuro - ha specificato il vicegovernatore -. Il pubblico deve abituarsi all'ascolto e all'osservazione; se ci pensiamo, il teatro stesso è osservazione, ma forse quest'abitudine a guardare le cose magari anche in silenzio per comprenderle nel profondo è stata un po' persa". La nuova stagione Ert sotto la direzione artistica di Alberto Bevilacqua - oltre 100 titoli, 250 repliche tra cui una importante presenza di produzioni regionali - si realizzerà su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia, dalla montagna al mare e continuerà a proporre il meglio della drammaturgia nazionale e internazionale classica e contemporanea, con artisti di grande chiamata che hanno fatto e continuano a fare la storia del Teatro. L'attenzione alla costruzione di nuovi pubblici è un ulteriore elemento di novità. Ciò si tradurrà non soltanto nell'attenzione alle nuove generazioni, ma anche nell'aggiornamento del pubblico già fidelizzato sulle nuove tendenze della scena contemporanea. L'Ert proporrà al pubblico l'opportunità di scegliere, all'interno del proprio abbonamento, tra due spettacoli che offrono due gradi differenti di innovazione: per genere (spettacoli contrassegnati dall'etichetta Altri Linguaggi) o per modalità di partecipazione (inseriti nella rassegna In Scena!). Non mancheranno i grandi interpreti fra i quali Umberto Orsini, Silvio Orlando, Sergio Castellitto e tante sono anche le artiste presenti nei cartelloni regionali, spesso impegnate in spettacoli che trattano temi di attualità fra cui, Valeria Solarino con Gerico Innocenza Rosa, un testo di Luana Rondinelli. Uno degli obiettivi che si è data la nuova direzione dell'Ert è quello di scoprire e dare visibilità a giovani interpreti, registi e drammaturghi. A partire da questa stagione il pubblico del Circuito potrà apprezzare alcuni spettacoli provenienti dal Fringe Festival di Torino - festival di arti performative la cui 11a edizione si è svolta lo scorso maggio - e dalla vetrina Next di Regione Lombardia. Novità anche sulle formule di abbonamento: il pubblico di molti teatri del circuito nel 2023/2024 avrà la possibilità di scegliere tra uno spettacolo del filone Altri Linguaggi - teatro più marcatamente fisico, dove la parola non è fondamentale per veicolare il messaggio - e uno della rassegna In Scena!, spettacoli che rompono la convenzione teatrale che prevede l'artista sul palco e il pubblico in platea per arrivare a sperimentare forme di linguaggio nuove: dal teatro partecipato agli spettacoli in realtà virtuale, dalle performance in luoghi alternativi alla presenza dell'audience sul palco. Come è stato rimarcato nel corso della conferenza stampa, il Circuito Ert riserverà ai titoli prodotti in Friuli Venezia Giulia un importante spazio nella programmazione. Per quanto riguarda gli spettacoli di danza, prosegue la consulenza con ArtistiAssociati di Gorizia, mentre per la programmazione musicale, la nuova direzione prevede che il proprio intervento sia indirizzato esclusivamente alle produzioni musicali territoriali che per numero e qualità delle proposte è molto ricco. ARC/LP/gg