Cultura: Anzil, premio Amidei a Tornatore onora Gorizia e intero Fvg

Gorizia, 13 lug - "Giuseppe Tornatore è un protagonista assoluto del cinema internazionale, un erede e un innovatore del neorealismo italiano che ha reso famosa la cinematografia nazionale in tutto il mondo. L'assegnazione a Tornatore del premio Amidei all'Opera d'Autore è un riconoscimento che onora Gorizia e l'intero Friuli Venezia Giulia, una regione che ha saputo conquistare spazi di autorevolezza nel mondo cinematografico diventando fucina di creatività". Così il vice governatore con delega alla Cultura e sport Mario Anzil ha commentato la consegna, stasera a Gorizia, nella scenografica Piazza Vittoria, del Premio all'Opera d'Autore a Giuseppe Tornatore, che gli è stato assegnato nell'ambito del 43. Premio internazionale "Sergio Amidei". "Quella di quest'anno è un'edizione che accresce la sua internazionalità avvicinandosi al traguardo di GO!2025 - ha rimarcato Anzil -. L'eccellenza costruita in oltre quarant'anni di attività culturale dall'Associazione "Sergio Amidei" ha senz'altro contribuito al riconoscimento dei contenuti necessari a Gorizia per diventare, con Nova Gorica, Capitale europea della cultura. Ringrazio pertanto l'associazione per il ruolo che ha saputo conquistarsi negli anni, tenendo alto il profilo internazionale dell'iniziativa". Anzil ha poi voluto ricordare che "come disse Ricciotto Canudo all'inizio del secolo scorso, quando attribuì al cinema il ruolo di settima arte, la cinematografia ha unito la dimensione dello spazio e del tempo e Tornatore è stato un vero maestro di questo connubio. Ripensando a pellicole come Nuovo cinema paradiso, La leggenda del pianista sull'oceano o La migliore offerta, in cui ha saputo dirigere grandi interpreti internazionali, si coglie appieno la sua profonda capacità narrativa". "Mi auguro che Gorizia colga da questa serata la stessa capacità di raccontarsi che dovrà accompagnarla verso la Capitale della Cultura e oltre, per trasmettere al mondo intero l'impatto della Storia su una città di frontiera e la visione con cui oggi quella frontiera diventa inizio di una nuova narrazione. E per noi, regione di confine, che sosteniamo questa nuova cultura di frontiera, una sfida affascinante sarà raccontare la nostra terra anche esplorando il confine tra ciò che appare e ciò che realmente è, proprio come spesso mirabilmente ha saputo fare, da sceneggiatore e da regista, Giuseppe Tornatore". ARC/SSA/al