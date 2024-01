Cultura: Anzil, Premio Nonino diffonde valori e arricchisce comunità

Bini, plauso alla grande storia imprenditoriale e di innovazione della famiglia NoninoUdine, 27 gen - "Oggi celebriamo non solo i vincitori, ma anche la bellezza e la diversità delle autorevoli voci che grazie al Premio Nonino continuano ad arricchire la nostra comunità. Ogni vincitore di questo riconoscimento dà lustro alla nostra terra e porta con sé un bagaglio di ispirazione, di confronto e riflessione".Lo ha detto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Cultura Mario Anzil a margine della cerimonia di premiazione del Premio Nonino 2024 oggi a Ronchi di Percoto nelle Distillerie Nonino con l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini."Il Premio Nonino si conferma evento prestigioso e internazionale che la famiglia di Ronchi di Percoto continua a regalarci mostrando quel legame profondo con le proprie radici. A questa famiglia, ai giurati e a tutti coloro che continuano a rendere possibile questa straordinaria occasione va la gratitudine dell'Amministrazione regionale" ha continuato Anzil.Il vicegovernatore assieme all'assessore Bini ha inoltre sottolineato l'importante celebrazione che si affianca al Premio ovvero il 50° anniversario della creazione del Monovitigno Nonino da quando, nel 1973, Giannola e Benito Nonino rivoluzionarono l'azienda dando vita a una grappa monovitigno di sole uve Picolit."Una storia di successo, di determinazione - ha commentato il vicegovernatore - ma soprattutto di infinito amore per la propria terra".L'assessore Bini ha rivolto un plauso alla grande storia imprenditoriale e d'innovazione della famiglia Nonino "che ha saputo valorizzare un prodotto figlio della tradizione di questa terra trasformandolo in un brand iconico, ambasciatore del Friuli Venezia Giulia nel mondo"."Questo Premio - ha concluso Bini - è un riconoscimento al talento individuale, ma anche un tributo alla perseveranza, alla passione e alla dedizione che caratterizzano da sempre l'impegno della famiglia Nonino".La Giuria del Premio Nonino, presieduta da Antonio Damasio, ha assegnato i Premi Nonino allo scrittore e traduttore Alberto Manguel, al medico francese Rony Brauman, allo scrittore e storico Angelo Floramo e la Cooperativa Insieme 'Frutti di Pace' e alla scienziata Naomi Oreskes. ARC/LP/ma