Cultura: Anzil, quarto triennio di LeggiaAMO 0-18 e lettura inclusiva

Udine, 27 gen - "Con un accordo multisettoriale la Regione Friuli Venezia Giulia conferma per il quarto triennio consecutivo l'impegno a favore del progetto LeggiAMO 0-18 per la promozione della lettura dalla primissima infanzia alla maggiore età. La nostra regione è tra le prime in Italia per numero di lettori e per diffusione della lettura, forte anche di questa esperienza che attraverso interventi rivolti al mondo della scuola, alle famiglie, ai genitori e all'intera comunità educante, ha saputo intercettare con la lettura anche le situazioni di disagio socio-economico e culturale, le situazioni di disabilità, facendo del libro un veicolo di benessere degli individui e delle comunità". Lo ha detto il vice governatore con delega alla Cultura Mario Anzil a seguito dell'approvazione da parte della Giunta regionale dell'Accordo con cui viene esteso anche per il triennio 2024-26 il progetto LeggiAMO 0-18 con uno stanziamento pari a 1,35 milioni (510mila euro per ciascuna annualità), risorse a cui concorrono in misura paritaria le tre direzioni centrali Cultura, Salute e Istruzione. "Abbiamo sperimentato ormai con successo come la realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento aperti a educatori, docenti, bibliotecari nonché agli operatori dei servizi culturali, sanitari, sociali ed educativi coinvolti nel programma, favorisca un approccio alla lettura inclusivo, ponendo l'accento sulla necessità di garantire a tutti il diritto alla lettura attraverso 'adattamenti ragionevoli' volti a rimuovere le barriere all'accesso e alla piena fruizione" ha rimarcato Anzil. Il progetto ha tra i suoi punti forza la promozione della lettura in famiglia fin dalla nascita e la costruzione di un ambiente educativo ricco di storie e di libri anche attraverso la lettura ad alta voce e la narrazione in ambito familiare, scolastico ed extrascolastico. LeggiaAMO 0-18 è coordinato dal Consorzio culturale del Monfalconese ed esplica le sue attività attraverso il Centro per la salute del bambino Onlus, Damatrà onlus, Associazione italiana biblioteche - Sezione FVG, Associazione culturale pediatri, Ufficio scolastico regionale e Fondazione Radio Magica onlus. ARC/SSA/ma