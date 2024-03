Cultura:Anzil, restauro Parco Coronini Cronberg punto di forza GO!2025

Gorizia, 11 mar - "La riqualificazione del Parco Coronini Cronberg sarà un punto di forza per GO! 2025 perché si tratta di un luogo che denota l'anima bella e autentica di Gorizia, con il suo grande pregio ma senza ostentazioni sfarzose, come una signora aristocratica nella cui storia c'è vanto e nobiltà ma anche sofferenza, incarnando la vicenda di questo confine di contrapposizione un tempo e di proiezione nella pace e nell'amicizia oggi". È la riflessione che il vicegovernatore con delega alla Cultura Mario Anzil ha portato alla conferenza stampa odierna che in una sala di Villa Coronini Cronberg ha fatto il punto sull'intervento di rigenerazione del compendio goriziano, finanziato con un contributo di 1.740.000 euro di risorse Pnrr. Il progetto è finalizzato da un lato a recuperare le originarie caratteristiche paesaggistiche del parco, secondo la sua vocazione di giardino mediterraneo, dall'altro alla realizzazione di soluzioni multimediali che lo renderanno più accessibile e fruibile. "Le risorse del Pnrr sono state colte con sapienza", ha osservato Anzil, che in precedenza ha visitato il parco e la villa. "Ne sono stato molto emozionato - ha ammesso il vicegovernatore - perché non ci sono solo oggetti di raro pregio che possono essere ammirati da vicino, ma vi si percepisce lo spirito di una famiglia illustre dalla storia secolare". Nel corso della conferenza stampa con il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna sono stati illustrati i passaggi chiave della riqualificazione del compendio, che prevedono interventi di eliminazione della vegetazione infestante e pericolante, il reinserimento delle specie mediterranee originarie e il ripristino dei sentieri dei manufatti architettonici, delle scarpate e dei muri di contenimento. Verranno migliorate l'illuminazione e la segnaletica del parco, che potrà ospitare anche eventi artistici, didattici ed enogastronomici, trasformandosi in un vero polmone culturale per Gorizia. Tra gli interventi di spicco, figurano il restauro delle mura perimetrali e la riqualificazione della piscina, che sarà trasformata in una cisterna per l'accumulo delle acque meteoriche. Sotto il profilo delle implementazioni tecnologiche, il Parco Coronini Cronberg vedrà l'allestimento di un corner di realtà virtuale e di una postazione multimediale interattiva, mentre una app per dispositivi mobili guiderà gli utenti in diversi itinerari tematici, da quello storico artistico a quello botanico. Infine, il parco diventerà più fruibile per le persone disabili grazie a nuovi percorsi, mappe tattili e targhe braille. ARC/PPH/ma