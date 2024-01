Cultura: Anzil, riparto da 1,7 mln per festival e premi cinema

Trieste, 26 gen - La Regione ha stabilito, su proposta del vicegovernatore con delega alla Cultura Mario Anzil, le quote del riparto per il 2024 degli incentivi che saranno concessi a fronte di progetti triennali di rilevanza regionale proposti da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo. Si tratta di 1 milione e 700 mila euro complessivi che verrà così ripartito: il 79,41% dello stanziamento andrà ai festival cinematografici di elevato budget, corrispondente a euro 1.350.000; il 16,47% ai festival cinematografici di medio budget corrispondente a euro 280.000 e il 4,12% ai premi cinematografici, corrispondente a euro 70.000. Considerata la particolare e diversa rilevanza dei singoli settori in cui sono divise le attività culturali e la consistenza del fabbisogno finanziario per la realizzazione delle progettualità espresse nelle domande di finanziamento per l'anno 2024 che sono pervenute entro il 30 ottobre 2023 sono state riservate le suddette quote. "In questo modo - spiega Anzil - si agevolano gli operatori che potranno programmare per tempo le rassegne: tra le tante iniziative viene finanziato il Trieste Film Festival che è proprio in corso in questi giorni, ma anche altre importanti iniziative come il Far East festival a Udine, Le Giornate del cinema muto di Pordenone e il Premo Amidei di Gorizia, solo per citarne alcune". La Regione riconosce i festival e i premi di carattere nazionale e internazionale che si svolgono stabilmente nel proprio territorio, finalizzate alla valorizzazione dell'arte cinematografica e dell'audiovisivo quali manifestazioni di preminente interesse per la vita culturale e per la promozione della crescita sociale, economica e turistica del Friuli Venezia Giulia. ARC/EP/gg