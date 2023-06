Cultura: Anzil, Risonanze conduce il pubblico nella poesia del bosco

Udine, 9 giu - "Risonanze è uno di quei festival che conduce il pubblico nella poesia dei nostri luoghi e in particolare nella magia della musica suonata come il vento tra gli alberi. Un'esperienza che ricorda il romanzo breve di Dino Buzzati e quel bosco vecchio in cui va ad infrangersi il vento Matteo. È un tempo lento che ci riprendiamo e che ci porta a scoprire le eccellenze del Friuli Venezia Giulia". Il vicegovernatore con delega alla Cultura Mario Anzil ha espresso così il plauso dell'Amministrazione regionale per il festival Risonanze presentato oggi nella sede della Regione a Udine alla presenza del sindaco di Malborghetto-Valbruna Boris Preschern, del direttore artistico della rassegna Alberto Busettini e del direttore artistico di Legno Vivo, Davide Fregona. "La nostra è una regione fortunata - ha proseguito Anzil - perché vanta un grande numero di eventi che conciliano appuntamenti di grande spessore culturale con luoghi e scenari naturalistici straordinari. Solo questa settimana abbiamo presentato la rassegna Palchi nei parchi, frutto di una collaborazione tra direzioni regionali alla Cultura e alle Risorse forestali, e il progetto Montagna che nasce dalla sinergia tra Teatro Verdi e Cai per portare la prosa ad alta quota. Il successo di tutte queste iniziative sta anche nella stretta collaborazione tra enti che l'Amministrazione regionale non può che apprezzare e incentivare". Per l'edizione 2023 il "festival del legno che suona" si sdoppia. Dal 15 al 18 giugno il cartellone di Risonanze prevede concerti, talk, passeggiate musicali nel bosco ed esperienze in natura, mentre nel weekend del 19 e 20 agosto si terrà l'Officina dell'Arte curata da "Legno Vivo" e promossa da "Musicae. Distretto Culturale del Pianoforte", per riscoprire l'arte della liuteria attraverso la voce dei maestri artigiani. A questi appuntamenti si affiancano numerose proposte di esperienze all'aria aperta tra percorsi in mountain bike, yoga per i più piccoli, "Forest bathing", yoga e bagni di gong, spettacoli per adulti, famiglie e bambini. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.risonanzefestival.com e attraverso la pagina Facebook "Risonanze" ed Instagram "Risonanze Festival". ARC/SSA/gg