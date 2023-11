Cultura: Anzil, rivisto e prorogato accordo recupero immobili Aquileia

Udine, 25 nov - "L'accordo del 2021 fra la Regione e il Ministero della Cultura per la realizzazione di progetti a valere su finanziamenti ministeriali per interventi di valorizzazione e conservazione degli immobili pubblici, delle aree archeologiche e della basilica patriarcale di Aquileia, è stato prorogato di due anni e rivisto alla luce del mutato quadro economico di alcuni interventi. In questo modo Regione e ministero garantiscono in particolare il completo recupero dell'ex Essicatoio Nord".



Lo ha annunciato il vicegovernatore con delega alla Cultura Mario Anzil a margine della seduta delle Giunta regionale che ha approvato il nuovo schema di accordo.



"L'atto - ha spiegato Anizl - viene innanzitutto adeguato alle rinnovate normative introdotte dal nuovo codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023) e tiene conto di alcune sopravvenienze, prima fra tutte la necessità di incrementare di 4 milioni di euro il quadro economico dei lavori per il recupero dell'ex Essicatoio Nord portandolo così a 7,5 milioni".



I lavori all'ex Essicatoio, inizialmente previsti per 3,5 milioni, sono stati rivisti per ulteriori 4 milioni ed includono l'affidamento delle analisi preliminari (analisi del degrado, verifica statica e sismica), l'affidamento dei servizi tecnici di rilievo laser scanner 3D, la progettazione delle opere edili per il completamento, la progettazione del restauro dei resti archeologici; la direzione e l'appalto lavori.



L'accordo inoltre prevede lo stralcio dell'intervento relativo al Porto di Aquileia a seguito della devoluzione dei fondi ad altro soggetto (per 3 milioni di euro) e lo stralcio dell'intervento al Cimitero degli Eroi che sarà eseguito direttamente dalla Soprintendenza (per 211mila euro). ARC/SSA/pph