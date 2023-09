Cultura: Anzil, San Vito Musica premia scrupolosa ricerca artistica

Udine, 7 set - "La Regione Friuli Venezia Giulia sostiene questa edizione straordinaria di San Vito Musica 2023, organizzata con cura e dedizione dall'Accademia d'Archi Arrigoni, grazie a una serie di concerti che rappresentano il risultato di una scrupolosa ricerca, sia per quanto riguarda i programmi musicali che per la selezione degli artisti, spaziando dai repertori innovativi e raffinati ai grandi classici".Sono le parole del vice governatore con delega alla Cultura Mario Anzil contenute in un messaggio che ha rivolto alla presentazione della Stagione San Vito Musica 2023 dell'Accademia d'Archi Arrigoni che prenderà il via il 19 settembre, con sette concerti autunnali e un concerto di fine anno."La rassegna - ha detto Anzil - si preannuncia anche quest'anno come un evento di rilevanza nel panorama musicale. Siamo grati, quindi, per la passione e l'impegno dell'Accademia d'Archi Arrigoni nel portare la musica di alta qualità all'interno della comunità di San Vito al Tagliamento". Il vice governatore ha quindi inviato "a organizzatori, collaboratori e pubblico l'augurio di una stagione musicale ricca di emozioni e successi". ARC/SSA/al