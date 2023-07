Cultura: Anzil, Scuola mosaicisti è artrfice d'eccellenza

Zannier, mostra opere allievi è festa per Spilimbergo Spilimbergo, 28 lug - "Il Friuli Venezia Giulia sarà artefice di un nuovo Rinascimento culturale partendo dalla bellezza dell'arte e della storia del nostro territorio. Per compiere questa missione avrà bisogno dell'eccellenza e della maestria della Scuola mosaicisti di Spilimbergo" Lo ha detto il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, con delega alla Cultura, Mario Anzil presente con l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna Stefano Zannier, all'inaugurazione della mostra Mosaico&Mosaici, allestita negli spazi della Scuola Mosaicisti del Friuli, per presentare le opere e i progetti realizzati dagli allievi durante il percorso formativo 2022/2023. "L'evento è ormai un appuntamento atteso nel calendario annuale della Scuola, che consente al pubblico regionale di apprezzare il lavoro degli studenti che sempre più frequentemente trovano sbocchi artistici internazionali. È una parte della nostra cultura che completa quel piccolo compendio dell'universo di neviana memoria che definisce la nostra bellissima regione" ha detto Anzil a margine della cerimonia. "È una grande festa per la città di Spilimbergo, che ha l'onore di ospitare una delle principali realtà formative e culturali della regione, capace di farsi conoscere in tutto il mondo e di diventare vetrina internazionale della maestria dei nostri artisti-artigiani", ha detto Zannier. La mostra è stata inaugurata nella nuova corte esterna della Scuola, dove trovano posto le installazioni e le sedute musive recentemente eseguite. Anche i laboratori sono stati trasformati per l'occasione in sale espositive per accogliere i tantissimi lavori degli allievi. Molte le riproduzioni di mosaici antichi come quello di Villa Romana del Casale di Piazza Armerina in Sicilia, o le figure di gusto bizantino a cui si affiancano opere originali che si ispirano all'astrattismo più moderno. Alcune lavorazioni sono destinate ad usi funzionali come i tanti complementi d'arredo. L'esposizione è affiancata da due rassegne complementari: Immagini musive, che racconta con la fotografia la centenaria attività della Scuola Mosaicisti del Friuli, e Pictor imaginarius, collezione di bozzetti dall'Archivio storico della Scuola, che indaga il rapporto tra l'artista ideatore e il mosaicista esecutore. La mostra sarà visitabile dal 29 luglio al 27 agosto 2023, tutti i giorni, compreso Ferragosto, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20. Maggiori informazioni sul sito www.scuolamosaicistifriuli.it Alla cerimonia ha preso parte anche il ministro Luca Ciriani, il senatore Marco Dreosto, il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia Mauro Bordin e il collega del Veneto Roberto Ciambetti. ARC/SSA/pph