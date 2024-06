Cultura: Anzil, Teatro antico Osoppo rilancia il valore del pensiero

Il vicegovernatore alla presentazione del festival che si terrà dal 25 agosto all'1 settembre Udine, 17 giu - "E' un evento che merita un plauso speciale, in quanto, in maniera molto originale, riesce a unire il teatro antico allo sport e alla gastronomia del territorio, attirando in special modo i giovani in un contesto culturale di spessore, dove lo spettatore viene sollecitato al ragionamento come forma più alta di pensiero". Lo ha detto oggi a Udine il vicegovernatore con delega alla Cultura e allo sport Mario Anzil in occasione della presentazione della Biennale internazionale di Teatro antico 'Tiere Teatro Festival', organizzata da Anà-Thema Teatro che si svolgerà a Osoppo dal 25 agosto all'1 settembre. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, il teatro antico ci riporta a una funzione della cultura che diventa il presupposto, se non il seme, della visione che uno immagina per il futuro, come ad esempio per un amministratore pubblico può essere un obiettivo strategico di medio e lungo periodo. "Queste - ha sottolineato Anzil - sono le origini del nostro pensiero, che si fonda sui classici greci, i quali 'conquistarono' culturalmente i vincitori romani imponendo loro quell'impronta artistica e filosofica che è arrivata fino alla nostra contemporaneità. A loro, infatti, dobbiamo anche l'origine dei valori di libertà e democrazia". Il vicegovernatore ha poi parlato dell'arricchimento culturale generato dal teatro antico, che stimola ciò che in quest'epoca è diventata una "desuetudine", ovvero la propensione al ragionamento. "Per questo - ha concluso Anzil - auspico che gli organizzatori portino avanti con sempre più successo questa manifestazione e invito le persone da ogni parte della regione a salire in quei giorni di fine agosto sul Forte di Osoppo, per cogliere l'opportunità di divertirsi dedicando anche una parte del proprio tempo a quella forma di ragionamento generata dal teatro antico". ARC/GG/al