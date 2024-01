Cultura: Anzil, Teatro Verdi Ts prestigiosa eccellenza regionale

Incontro tra il vicegovernatore e il sovrintendente Polo: sul tavolo collaborazioni con il territorio e GO!2025 Trieste, 26 gen - "Il Teatro Verdi rappresenta un'eccellenza non solo per la città di Trieste ma per tutto il Friuli Venezia Giulia, con una tradizione storica alimentata da un'attività di grande qualità in un quadro economico meritoriamente risanato". Lo ha detto oggi a Trieste il vicegovernatore con delega alla Cultura Mario Anzil il quale, accompagnato dal sovrintendente Giuliano Polo, ha visitato il Teatro lirico Giuseppe Verdi. Come ha spiegato il rappresentante della Giunta regionale, è risultato particolarmente apprezzabile lo sforzo compiuto sul piano artistico per offrire un cartellone di grande livello che sta riscontrando un'importante risposta di pubblico. "In questo ambito - ha sottolineato Anzil - la Regione garantisce al Teatro un sostegno costante, anche in considerazione di una serie di progetti e di partnership con altre istituzioni culturali del territorio, in una logica di collaborazione e di investimento efficace delle risorse pubbliche". "In prospettiva - ha aggiunto il vicegovernatore - anche l'appuntamento di valenza europea di GO!2025 è un'opportunità di visibilità internazionale in cui valorizzare le competenze e l'offerta culturale del Teatro lirico Verdi, sempre all'interno di quella dinamica di dialogo, confronto e condivisione con le altre realtà regionali". Infine, l'esponente dell'Esecutivo ha rimarcato la necessità di favorire un maggiore coinvolgimento dei privati ricordando le opportunità offerte dallo strumento regionale dell'Art Bonus. "In questa dinamica - ha concluso Anzil - il Teatro Verdi, forte del suo prestigio e della sua condizione economica virtuosa, potrebbe beneficiare in maniera significativa del sostegno delle imprese interessate a supportare la cultura del Friuli Venezia Giulia". ARC/GG