Cultura: Anzil, ulteriori 15 progetti finanziati su bando storia 900

Udine, 17 feb - "Con risorse per 202.500 euro scorreremo la graduatoria dell'avviso per la realizzazione di eventi e manifestazioni per approfondimento e conoscenza della storia del Novecento: vengono finanziati così ulteriori 15 progetti, con contributo massimo di 15.000 euro l'uno". Lo rende noto il vicepresidente con delega alla Cultura Mario Anzil, spiegando che con l'ulteriore finanziamento ammonta a 653.836 euro la dotazione attuale dell'avviso. Si tratta di uno dei canali contributivi a sostegno di eventi e manifestazioni in vista di Nova Gorica Gorizia Capitale europea della Cultura 2025. L'avviso si propone di ampliare e diffondere la conoscenza della cultura storico-etnografica della Regione approfondendo il periodo del Novecento attraverso il sostegno a iniziative progettuali che includono eventi e manifestazioni, anche transnazionali, a carattere espositivo, musicale, teatrale, cinematografico, radiofonico o divulgativo e altre attività artistiche e culturali. I beneficiari dei contributi sono enti locali, enti pubblici, articolazioni territoriali di enti pubblici nazionali, enti privati senza finalità di lucro, società cooperative che svolgono attività culturali con sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia. I soggetti beneficiari possono partecipare singolarmente o nell'ambito di un rapporto di partenariato. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di cinque partner. ARC/EP/ma