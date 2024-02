Cultura: Anzil, verso creazione Tavolo coordinamento siti Unesco

Avvenuto il primo incontro tra soggetti che operano per valorizzare e tutelare tali areeTrieste, 13 feb - "Il patrimonio Unesco presente sul territorio rappresenta uno straordinario valore per il Friuli Venezia Giulia, la cui conservazione e valorizzazione richiede attenzione ed impegno. Ieri [12 febbraio 2024, ndr] si è tenuto alla Direzione centrale cultura e sport, un incontro tecnico tra i soggetti che operano istituzionalmente nell'ambito del patrimonio Unesco regionale. Si tratta dell'inizio di un iter volto a elaborare una proposta di istituzionalizzazione di un tavolo di coordinamento che offra uno spazio d'incontro ove monitorare attività, coordinare iniziative, condividere istanze nonché individuare azioni di valorizzazione comuni, elaborando una strategia di comunicazione della rete regionale dei siti Unesco".Lo ha detto il vicepresidente della Regione con delega alla Cultura Mario Anzil evidenziando che "pur avendo dimensioni ridotte, il Friuli Venezia Giulia è una terra ricca di storia e cultura oltre che estremamente bella e varia dal punto di vista naturalistico e ambientale. Nel nostro territorio ci sono ben cinque siti tutelati dall'Unesco perché ritenuti patrimonio dell'umanità: l'area dolomitica pordenonese e udinese, il sito archeologico e la basilica di Aquileia, la fortezza di Palmanova, il sito longobardo di Cividale del Friuli e quello palafitticolo di Palù di Livenza. La creazione di un coordinamento delle iniziative e delle strategie rivolte a queste preziose risorse è fondamentale per favorire la loro promozione e conoscenza e di conseguenza valorizzare l'intero Friuli Venezia Giulia". ARC/MA/pph