Cultura:Anzil,verso regia unica Fondazione per gestione musei Aquileia

Trieste, 1 feb - "Siamo in stato di avanzata interlocuzione con il Ministero della cultura per addivenire a un accordo finalizzato alla gestione del patrimonio museale, delle sale espositive e dell'arte di Aquileia in una forma unica da affidare alla regia di Fondazione Aquileia, una realtà che, in particolare in questi ultimi anni, ha promosso in maniera eccellente e meritoria lo straordinario patrimonio di questa Città Unesco della nostra regione".Ne ha dato notizia il vicegovernatore e assessore alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, che questo pomeriggio è intervenuto in Consiglio regionale nella discussione che si è aperta in Aula dopo la presentazione di una mozione sul tema."A seguito di un incontro che si è tenuto non più tardi dello scorso 14 dicembre tra Direzione cultura della Regione, direttore generale dei Musei nazionali e capo di gabinetto del Ministero della cultura, in occasione del quale è stato preso in esame l'accordo Stato-Regione del 2018, non ci sono state obiezioni rispetto all'estensione della durata in vita della Fondazione Aquileia, da portare fino al 2051" ha spiegato Anzil."Nella stessa sede sono state gettate le premesse per fare un importante passo avanti nella promozione degli spazi museali con regia unica targata Fondazione Aquileia: uno step che passerà attraverso la preventiva stesura di un progetto per la gestione integrata e coordinata di questi poli di cultura e storia con la creazione di un biglietto unico per l'accesso alle aree di visita oggi gestite dalla Società per la conservazione della Basilica di Aquileia (Socoba), al Museo archeologico nazionale (Man), al Museo paleocristiano, e alle aree archeologiche già in carico alla Fondazione"."Riteniamo fondamentale continuare a valorizzare e a promuovere il ricchissimo patrimonio di Aquileia, tramite la messa in rete delle sue bellezze, rendendo sempre più armonico il calendario degli eventi e delle manifestazioni, gli orari di accesso a musei ed esposizioni, ad aree di scavo a spazi sacri, non ultima la cripta degli affreschi. Un grazie va ai vertici della Fondazione per l'importante lavoro che hanno svolto e che continuano a portare avanti. La Regione, dal suo canto, ha investito molto su questa Città Unesco, sia in termini economici che di energie e attenzioni dedicate". ARC/PT