Cultura: Anzil, via al Tavolo dei siti Unesco in Fvg

Delibera del vicegovernatore in Giunta: nascerà una rete per la promozione unitaria dei nostri cinque "gioielli" del turismo storico e culturale Pordenone, 12 lug - "L'istituzione del Tavolo di coordinamento regionale per i siti del Friuli Venezia Giulia riconosciuti come patrimonio mondiale dell'Unesco si pone l'obiettivo di rafforzare il coordinamento e la sinergia tra i diversi siti Unesco presenti in regione. Inizia oggi un percorso, in collaborazione anche con PromoTurismoFVG e altri soggetti coinvolti, che porterà alla creazione di una rete per la valorizzazione culturale e per la promozione unitaria dei "gioielli" turistico-culturali del territorio regionale". Lo ha affermato questa mattina il vicegovernatore della Regione con delega alla Cultura, Mario Anzil, illustrando il contenuto della delibera approvata dalla Giunta con la quale si dà formalmente avvio alla costituzione del Tavolo Unesco del Friuli Venezia Giulia. "Si è voluto costituire il Tavolo dei siti Unesco del Friuli Venezia Giulia - ha proseguito Anzil - per accrescere l'importante lavoro di sinergia che deve esserci tra i diversi soggetti che sono coinvolti nella gestione del turismo culturale nel territorio. La valorizzazione dell'iscrizione dei siti regionali alla Lista del World Heritage concede l'enorme opportunità di mettere in luce il valore eccezionale del proprio patrimonio, con importanti ricadute da punto di vista non solo turistico, ma anche economico sociale per il territorio regionale". I siti Unesco in regione sono cinque: ne fanno parte l'area archeologica e la basilica patriarcale di Aquileia, la fortezza veneziana di Palmanova, il sito longobardo di Cividale del Friuli, il sito palafitticolo di Palù di Livenza tra Caneva e Polcenigo e l'area dolomitica dei territori di Pordenone e Udine. Il Tavolo Unersco Fvg avrà funzioni di coordinamento delle iniziative, di dialogo, scambio e cooperazione tra i diversi soggetti coinvolti, di monitoraggio delle attività, nonché di acquisizione e condivisione delle eventuali istanze e richieste che emergeranno. La delibera stabilisce, inoltre, che al Tavolo saranno invitati a partecipare i rappresentanti dei soggetti individuati come referenti dei siti regionali iscritti nella lista Unesco e altri soggetti interessati, quali PromoTurismoFVG e Università degli Studi di Udine (Dipartimento politecnico di ingegneria e architettura Sprint-Lab Sicurezza e Protezione Intersettoriale, Chairholder Cattedra Unesco, le Direzioni dell'Amministrazione regionale con competenze in materia, nonché altri portatori di interesse in funzione delle materie inserite volta per volta all'ordine del giorno.