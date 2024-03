Cultura: Anzil, Villa Manin ospita Tubaro, artista del Fvg e del mondo

Villa Manin di Passariano, 16 mar - "Con l'esposizione delle opere di Stefano Tubaro, artista di radice locale che ha saputo farsi conoscere oltre i confini nazionali, Villa Manin si conferma un luogo privilegiato di cultura che si lega al territorio per essere rilanciata verso il mondo. Questa mostra si somma e affianca altre esposizioni ed eventi concomitanti negli spazi della villa a dimostrazione del ruolo che essa svolge come agorà". Con queste parole il vicegovernatore con delega a Cultura e Sport Mario Anzil ha portato il saluto dell'Amministrazione regionale all'inaugurazione della mostra "Abitare la Luce - Stefano Tubaro" che raccoglie i lavori del fotografo sull'architettura da Contrattempi (1997-2002 con un'appendice del 2015), Contrazioni (2010-2016) e Stanze fotogeniche (2019-2024). La mostra è organizzata da Erpac, Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio in collaborazione col Comune di Codroipo. "Villa Manin è un luogo magico, una grande piazza senza città intorno, che catalizza esperienze culturali poliedriche. Per la nostra Regione si prospetta una stagione di rinascita culturale e vorremmo, anche da questo luogo, rappresentare una bandiera della cultura in Europa, a cominciare da GO!2025, per crescere negli anni a venire", ha concluso Anzil. All'inaugurazione, oltre all'artista, erano presenti il sindaco di Codroipo Guido Nardini e il direttore di Villa Manin Guido Comis. ARC/SSA/pph