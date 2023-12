Cultura: Anzil, volume dedicato al Duomo di Udine valorizza storia Fvg

Udine, 1 dic - "Un imponente lavoro di indagine, storica, 'tecnica' e filologica insieme, sospinto dalla volontà di ricerca, dall'anelito di riscoprire le radici delle nostre origini, quello svolto dall'istituto 'Pio Paschini', presentato oggi, in questo periodo dell'Avvento 2023, a significare non solo l'importanza della trasmissione della storia di ciò che siamo, a beneficio in particolare delle nuove generazioni, ma anche di ciò a cui stiamo andando incontro, in questo momento così particolare e di profonda trasformazione del sentire delle nostre comunità". Queste le parole del vicegovernatore e assessore con delega alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, intervenuto questo pomeriggio, a Udine, in Duomo, portando il saluto del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in occasione della presentazione del volume "Il Duomo di Udine. Storia e architettura tra Medioevo e Rinascimento", un'opera a cura di Cesare Scalon, edita dall'istituto "Pio Paschini" per la storia della Chiesa in Friuli, e da Gaspari editore; un evento al quale hanno preso parte, tra gli altri, il vicario generale dell'Arcidiocesi di Udine, Guido Genero, l'arcivescovo di Udine, Andrea Bruno Mazzocato, e referenti ed esperti dell'Università di Udine e di Bologna. Il prezioso tomo, frutto di un'ampia ricerca svolta in collaborazione con l'Università degli Studi di Udine, e dall'Alma mater Studiorum/Università di Bologna, con il Dipartimento delle arti e il Dipartimento di beni culturali (con sede a Ravenna), in collaborazione con la Parrocchia di Santa Maria Annunziata della Chiesa metropolitana di Udine, si compone di 800 pagine: sono impreziosite da tavole a colori di Luca Laureati, arricchite da numerosi disegni, testimonianze cartografiche, foto storiche di cantieri di restauro e dalla complessa ricostruzione digitale in 3D dell'antico edificio - tra cui lo spazio liturgico di età gotica e i suoi arredi più celebri -. "Una straordinaria testimonianza sulla Cattedrale di Udine, tra passato e contemporaneità - ha osservato il vicegovernatore Anzil -. Uno spazio sacro nel quale si riconoscono, oggi come ieri, le comunità della Città metropolita, ma anche le popolazioni e i cittadini di tutto il Friuli Venezia Giulia. In un momento, è vero, di profonda trasformazione della nostra società: ma anche di un momento in cui si riconosce, intimamente, l'importanza delle radici e dell'identità della nostra terra". ARC/PT/al