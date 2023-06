Cultura: Anzil, 'La strada dei libri' avvicina bambini a lettura

Presentata oggi a Udine la sesta edizione della rassegna inserita nel progetto regionale LeggiAMO 018 Udine, 19 giu - "L'Amministrazione regionale è orgogliosa di partecipare a un'iniziativa culturale che soddisfa molteplici obiettivi, su tutti quello di fare sinergia con le biblioteche e di favorire la lettura tra i bambini, soprattutto i più piccoli. È importante abituarli sin dalla tenera età a leggere, ad attivare la mente e a sognare". Lo ha detto oggi il vicepresidente della Regione con delega alla Cultura Mario Anzil, in occasione della presentazione della sesta edizione della rassegna "La strada dei libri passa da?", svoltasi a Udine nel palazzo della Regione. L'iniziativa è rivolta a bambini e famiglie e propone incontri di lettura, spettacoli teatrali, laboratori musicali e altre attività con l'intento di far vivere l'esperienza della lettura anche al di fuori delle biblioteche. "La strada dei libri passa da?" fa parte del progetto regionale di promozione della lettura "LeggiaAMO 018" ed è ideata e prodotta da Damatrà Onlus. L'edizione 2023 ha preso il via lo scorso 5 giugno e proseguirà fino al prossimo 23 settembre, con un calendario di 76 appuntamenti in 69 luoghi diversi sparsi su tutto il territorio regionale. La particolarità di quest'anno è la volontà di "guardare lontano": tutte le località scelte per lo svolgimento delle attività proposte, infatti, si caratterizzano per la presenza di torri, campanili e ampi panorami. "È bello come questa serie di eventi sia ambientata in luoghi così suggestivi - ha commentato Anzil -. Tutto ciò aiuta ancora di più i bambini a viaggiare con l'immaginazione e li porta a riprendere contatto con la natura dopo gli anni del Covid". Il programma della sesta edizione è inoltre arricchito da una serie di 8 appuntamenti, sostenuti dalla Comunità collinare del Friuli, dal titolo "Aspettando CollinArte". Tutte le attività sono gratuite, con prenotazione obbligatoria. Maggiori informazioni sono disponibili online, sul sito di LeggiAMO 0-18 (ibit.ly/EPfH). ARC/PAU/ma