Cultura: Anzil, 'Un mondo fuori' focus prezioso su guerra Ucraina

Udine, 19 mag - "L'Amministrazione regionale si complimenta con l'organizzazione di 'Un mondo fuori' per aver ideato e attuato un'iniziativa che consente di avere una visione più ampia e completa su avvenimenti attuali e drammatici come la guerra in Ucraina. Fenomeni non troppo lontani dalla nostra terra, ma che non si conoscono mai abbastanza".



Questo il commento del vicepresidente del Friuli Venezia Giulia con delega alla Cultura Mario Anzil, che parteciperà questa sera a Cormons all'apertura della prima edizione del festival dell'informazione "Un mondo fuori".



Organizzato dall'assessorato alla Cultura del Comune di Cormons, in collaborazione con il Consorzio Collio e la Consulta giovani di Cormons, l'evento vuole analizzare i temi più cruciali dell'attualità, partendo da quel che è accaduto e sta accadendo in Ucraina, al fine di contribuire, con l'aiuto di giornalisti esperti e di inviati di guerra, a metterne a fuoco le cause e le possibili conseguenze, oltre a riflettere sull'importanza e sulla preziosità della pace e della convivenza tra i popoli a qualsiasi latitudine essi vivano.



Due le giornate in programma con un ricco calendario di spettacoli, mostre fotografiche e dibattiti con la presenza di ospiti di eccezione, tra cui l'analista politico Francesco Casarotto e i giornalisti Fausto Biloslavo e Toni Capuozzo. Non mancherà uno spazio dedicato a Nova Gorica e Gorizia capitale europea della Cultura 2025.



Tutti gli eventi si svolgeranno tra la sala civica del Comune di Cormons e la sua corte interna, in piazza XXIV maggio. ARC/PAU/gg