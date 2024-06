Cultura: bando da 50mila euro per eventi su ritorno Trieste all'Italia

Udine, 4 giu - In occasione dei 70 anni dal ritorno di Trieste all'Italia, la Regione ha approvato un bando da 50mila euro per il sostegno ad eventi in occasione delle celebrazioni dello storico anniversario.Lo ha annunciato il vicegovernatore con delega alla Cultura e sport dopo l'approvazione del bando da parte della Giunta regionale.La concessione di incentivi a progetti culturali da realizzarsi per la ricorrenza del settantennale del ritorno della città di Trieste all'Italia è riservata a soggetti pubblici e privati culturali no profit, enti religiosi e cooperative culturali della Regione, ad eccezione del Comune di Trieste, destinatario di uno specifico contributo per la medesima finalità.Sono ammesse a contributo le iniziative progettuali per eventi, festival o spettacoli dal vivo, attività concertistica, manifestazioni cinematografiche, manifestazioni espositive, divulgazione della cultura umanistica.Le attività e gli eventi culturali devono essere svolte esclusivamente nell'ambito territoriale di competenza dell'Edr di Trieste (territorio dell'ex Provincia di Trieste).Le iniziative possono essere già iniziate dal 1 gennaio 2024 e debbono concludersi entro il 30 giugno 2025. Il contributo finanzia il 100% della spesa e può essere compreso fra 10mila e 30mila euro.Il bando è stato aperto il 3 giugno e le domande possono essere presentate fino al 15 luglio 2024 via pec.Come ha spiegato il vicegovernatore, è intenzione dell'Amministrazione regionale chiudere l'iter e approvare la graduatoria entro luglio. ARC/SSA/gg