Cultura: con pnlegge Fvg al centro scena nazionale e internazionale

Pordenone, 6 set - Il Friuli Venezia Giulia non è più una regione relegata ai confini delle carte geografiche ma un territorio in continuo divenire, crocevia di popoli e di culture, la cui voce viene tenuta sempre maggiormente in considerazione grazie ad eventi e personaggi di caratura nazionale e internazionale.In questo modo l'assessore regionale alla Cultura ha sintetizzato il suo intervento nel corso della conferenza stampa di presentazione della 23. edizione di pordenonelegge, il festival del libro con gli autori in programma nel capoluogo della Destra Tagliamento dal 14 al 18 settembre prossimi. In occasione di oltre 300 eventi e 50 anteprime editoriali sono attesi quasi seicento protagonisti in 41 location tra Pordenone e il resto del Friuli Venezia Giulia. Il prologo è previsto per giovedì 8 settembre quando la kermesse creerà un collegamento con l'istituto italiano di Cultura di Praga per l'evento dal titolo "Incroci della memoria tra storia e letteratura".Alla presenza del presidente e del direttore della Fondazione pordenonelegge.it, Michelangelo Agrusti e Michela Zin, nonché del direttore artistico della manifestazione, Gian Mario Villalta, l'esponente dell'esecutivo ha messo innanzitutto in luce come il Friuli Venezia Giulia stia nel tempo acquisendo un ruolo di primaria importanza nel panorama nazionale per la presenza in questo territorio regionale sia di iniziative di grande spessore di cui pordenonelegge ne è un esempio, sia di personaggi di grande caratura e spessore che stanno disegnando importanti indirizzi per il Paese.L'assessore regionale alla Cultura ha poi evidenziato come la manifestazione letteraria del Friuli Occidentale, con alcuni dei suoi ospiti, sia in grado di fare chiarezza su chi siano gli aggrediti e l'aggressore in una guerra che si sta consumando non distante dai nostri confini e che sta avendo pesanti ripercussioni a livello mondiale. Inoltre l'esponente dell'esecutivo ha ricordato l'importante ruolo degli adulti, che devono spronare e invogliare i giovani alla lettura, in un territorio che comunque vanta un positivo primato a livello nazionale per numero di "consumatori" di libri.Infine, in vista dell'appuntamento del 2025 con Nova Gorica-Gorizia capitale europea della cultura, l'assessore regionale ha ribadito l'importante ruolo di questa manifestazione che proporrà eventi nell'arco dell'intero anno e in cui pordenonelegge rivestirà un ruolo di rilevanza primaria. Su questo appuntamento la Regione si sta preparando al meglio, ragionando in termini di apertura e trasformazione, creando un percorso in grado di coinvolgere tutti ingenerando quella curiosità ed attenzione che si possa poi trasferire alle future generazioni. ARC/AL/gg