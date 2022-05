Cultura: due giorni di confronti a Ts su creatività e impresa 31/5-1/6

Trieste, 26 mag - Due giorni di stimoli e confronti a Trieste per approfondire sinergie innovative tra cultura e impresa e riflettere sulle nuove opportunità di cooperazione nell'ambito della programmazione europea 2021-2027. E' questo il core business dell'evento "Cultural heritage and business development: new opportunities for cooperation", iniziativa di natura transnazionale promossa dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nell'ambito del progetto europeo Crossinno "Rafforzare i processi di innovazione delle Pmi tradizionali con azioni di cross-fertilization indirizzate alle Industrie Creative e Culturali", finanziato dal programma Interreg Italia - Austria" in programma il 31 maggio e 1 giugno presso Savoia Excelsior Palace Trieste. Il 31 maggio i panel si concentreranno sulle opportunità di sviluppo economico connesse alla cultura e alla creatività, iniziando con un intervento da parte del sottosegretario di Stato alla Cultura e dell'assessore alla Cultura, sport e territorio della Regione Veneto. Verranno presentati i risultati del progetto Crossinno attraverso le testimonianze degli attori coinvolti nelle azioni pilota del progetto (Regione Veneto, FVG, e Land di Salisburgo). Per il nostro territorio verranno presentate alcune eccellenze locali come il Museo dell'arte fabbrile e delle coltellerie di Maniago e il Museo Carnico delle arti popolari.



Dopo una tavola rotonda con importanti rappresentanti del mondo dell'impresa e della cultura, spazio alle buone pratiche a livello internazionale grazie all'intervento di Guido Guerzoni, docente all'Università Bocconi di Milano, di Enrica Baccini, direttore della Fondazione Fiera di Milano e di Iena Cruz, un artista di New York di origini italiane che ci parlerà del suo lavoro. La giornata si concluderà con una panoramica sui nuovi trend europei, in primis New European Bauhaus e European Green Deal.



Il 1 giugno la conferenza approfondirà invece i programmi europei 2021-2027 in supporto alla cultura e di interesse per il territorio della Regione. Rappresentanti di spicco della Commissione Europea, del Joint Research Center e delle Autorità di gestione dei principali Programmi di cooperazione 21-27 presenteranno le più recenti politiche europee e le opportunità offerte dai nuovi programmi comunitari al settore culturale e creativo.