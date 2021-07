Cultura e sport: Gibelli, prorogato bando ripartenza al 12/7

Trieste, 2 lug - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Cultura e allo Sport del Friuli Venezia Giulia, Tiziana Gibelli, ha approvato la proroga del termine di presentazione delle domande di incentivo sul bando 'Ripartenza Cultura e Sport', dal 5 al prossimo 12 luglio. "Gli uffici della direzione Cultura e Sport - ha rilevato Gibelli - hanno ricevuto molte richieste da parte dei soggetti interessati di avere ancora un po' di tempo per poter redigere i progetti con maggiore attenzione e completezza. Vista l'importanza della ripartenza, abbiamo deciso, quindi, di prorogare il termine fino al 12 luglio con l'auspicio che questo possa far pervenire il maggior numero possibile di domande".



La domanda deve essere presentata, perentoriamente, entro le ore 16 del 12 luglio 2021. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico "istanze on line".



"Il bando - ha ricordato Gibelli - è stato costruito per dare risalto al merito, mettendo al centro progettualità e contenuti, ma considerando anche le capacità di coinvolgimento lavorativo, perché uno dei suoi obbiettivi è offrire opportunità di lavoro a chi non ne ha avute nel corso dell'ultimo anno a causa della pandemia".



L'avviso, la cui dotazione complessiva è di 2,5 milioni di euro, è stato emanato dall'Amministrazione regionale, in attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 2/2021, per favorire il rilancio delle attività culturali e sportive e di gestione dei beni del patrimonio culturale, fortemente penalizzate dai provvedimenti di restrizione o chiusura derivanti dall'emergenza epidemiologica.



Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito web della Regione alla pagine dedicata https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/attivita-c ulturali/FOGLIA198/articolo.html ARC/LP/pph