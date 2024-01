Cultura e Turismo:Anzil-Bini: valorizzare Gorizia attraverso il cinema

Pubblicato il bando "Corti senza confini", finanzierà cinque cortometraggi in vista di "Go! 2025" Trieste, 10 gen - Raccontare il territorio, l'identità, le tradizioni e il patrimonio storico di una città di confine attraverso cinque cortometraggi, per valorizzare Nova Gorica e Gorizia in occasione di "Go! 2025" Capitale europea della cultura 2025.



"Corti senza confine" intende sostenere, grazie al contributo della Direzione centrale cultura e sport assegnato a FVG Film Commission - PromoTurismoFVG, la realizzazione di un progetto audiovisivo di promozione del territorio goriziano e transfrontaliero con un avviso pubblico - online da qualche giorno sul sito di FVG Film Commission e della Regione Friuli Venezia Giulia - che prevede la concessione di contributi per la realizzazione di cinque produzioni (di fiction o di animazione) in grado di narrare il territorio goriziano e transfrontaliero, attraverso i suoi valori, la sua storia, le sue peculiarità legati all'essere "terra di confine", in un momento storico in cui proprio l'assenza di confini caratterizza l'essere stati nominati Capitale Europea della Cultura per l'anno 2025. "Corti senza confine - commenta il vicegovernatore Mario Anzil -, ulteriore progetto inserito nell'ambito delle iniziative verso GO! 2025 - Nova Gorica Gorizia Capitale europea della cultura, rappresenta un'opportunità unica per esplorare e valorizzare il tema del confine nel Friuli Venezia Giulia, non solo come mera linea di demarcazione geografica, ma come un luogo di incontro e scambio culturale. Il bando, promosso grazie al sostegno della Direzione cultura e sport e realizzato in collaborazione con Fvg Film Commission e PromoTurismoFVG, mira infatti a sostenere la produzione di cortometraggi che riflettano sul significato del confine in un'epoca di costante evoluzione e interconnessione invitando gli artisti e i creatori di contenuti audiovisivi a immergersi nel ricco contesto culturale del nostro territorio". "Con questa iniziativa - spiega l'assessore alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini - intendiamo promuovere non solo l'audiovisivo, che vede nel nostro territorio una meta in continua evoluzione ed espansione, ma anche un appuntamento molto atteso, Go!2025, che rappresenta per la nostra regione un'occasione unica anche sotto il profilo turistico. Le produzioni cinematografiche rivestono un ruolo sempre più importante nella comunicazione e nella promozione di una destinazione a un vasto pubblico, con ricadute significative: basti pensare che nel 2023 le produzioni impegnate in Friuli Venezia Giulia hanno garantito un giro d'affari superiore ai 35 milioni di euro. Attraverso FVG Film Commission, daremo spazio a cinque realtà diverse per narrare una storia affascinante e complessa come quella di Gorizia, terra senza confini che caratterizza e arricchisce il nostro Friuli Venezia Giulia. Si tratterà di un'ulteriore occasione di visibilità, per attrarre visitatori e far conoscere il nostro territorio e le sue peculiarità". I corti dovranno raccontare una "storia originale e inedita legata al concetto di assenza di confine", con una durata minima di 10 minuti e massima di 20, iniziando e terminando la narrazione in un luogo simbolo, il piazzale della Transalpina/Trg Evrope, emblema della caduta dei confini ((https://letsgo.gorizia.it/it/punti-di-interesse/piazza-transalpi na-e-il-confine/#null).



I cortometraggi, pur essendo autonomi nella loro forma produttiva, potranno costituire un unico progetto "a episodi". Per poter prendere parte alla selezione occorre compilare la domanda di contributo, redatta secondo il form predisposto e pubblicato sul sito di FVG Film Commission, che dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2024. I progetti saranno valutati da un'apposita giuria, che verrà costituita nel prossimo mese di gennaio e sarà presieduta da un regista di fama Internazionale. I cinque cortometraggi risultati assegnatari del contributo - concesso nella misura massima di 100mila euro ciascuno - dovranno essere realizzati e consegnati secondo le modalità indicate entro il 30 ottobre 2024, ma da parte di FVG Film Commission potrà essere richiesto a scopo promozionale un trailer dei singoli progetti entro il 15 agosto 2024.



Al bando sono ammesse le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva con sede legale in un Paese dell'Unione Europea, dei Paesi candidati all'adesione (Albania, Bosnia Erzegovina, Moldova, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Turchia e Ucraina), potenziali candidati (Kosovo e Georgia) e i Paesi Efta (Islanda, Norvegia, Liechtenstein).



Il progetto rientra nei programmi della Evropska prestolnica kulture - Capitale Europea della Cultura - European Capital of Culture GO! 2025 Nova Gorica - Gorizia (https://www.go2025.eu/). Tutte le informazioni sono disponibili su: https://fvgfilmcommission.com ARC/Com/pph