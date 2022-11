Cultura: Fedriga, con Art bonus alleanza che potenzia investimenti

Gibelli, grazie a FVG Orchestra per riconoscimento ICO Udine, 11 nov - "Con Art Bonus l'Amministrazione regionale ha stretto un'alleanza tra pubblico e privato che ci ha permesso di potenziare in modo esponenziale gli investimenti in cultura in tutto il Friuli Venezia Giulia. Di questo ringrazio i mecenati che credono e hanno voluto sostenere con questo strumento le tante iniziative sul territorio". È il messaggio che il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha voluto inviare, attraverso un video, alla serata che si è tenuta al teatro Palamostre di Udine per celebrare un doppio traguardo: i risultati dell'Art Bonus regionale, con il ringraziamento a tutti i mecenati, e l'ingresso della FVG Orchestra tra le Istituzioni concertistico orchestrali (ICO) nazionali. Il governatore si è riferito ai risultati dell'Art Bonus come a "primi passi che mi auguro nei prossimi anni crescano sempre di più; è convinzione di questa Amministrazione regionale che la valorizzazione culturale del territorio abbia un riscontro di carattere economico che crea opportunità e investe sul futuro". Fedriga nel suo messaggio si è poi congratulato con la FVG Orchestra "per l'importante riconoscimento ottenuto come Istituzione concertistico orchestrale, un obiettivo conquistato ottenendo il secondo miglior punteggio al livello nazionale". Il governatore ha ringraziato di questo risultato il presidente Paolo Petiziol, la direzione artistica e i musicisti, anche per aver saputo rimettersi in gioco dopo la pandemia su piazze nazionali e internazionali con eventi di caratura globale. "L'orchestra - ha concluso il governatore - ha dimostrato di essere un fiore all'occhiello del Friuli Venezia Giulia e di poter giocare un ruolo da protagonista nel 2025 che vedrà Gorizia e Nova Gorica al centro dell'attenzione culturale in Europa". Alle considerazioni del governatore si sono aggiunte quelle dell'assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli, presente alla conferenza concerto. "La nostra regione - ha ricordato - ha aperto l'Art bonus non solo al patrimonio ma anche alle iniziative culturali. Confidavo nel successo di questo strumento perché il Friuli Venezia Giulia è generoso e crede in ciò che produce. Grazie quindi ai mecenati per aver creato un circolo virtuoso che restituisce parte degli introiti delle imprese al territorio; per questo la Regione garantirà sempre i fondi necessari". I dati relativi all'Art bonus regionale, istituito per la prima volta nel 2019, mostrano un andamento in crescita costante. Le domande presentate dai privati nel 2019 erano state quattro. Nel 2020, anno della pandemia, sono salite a 41 per registrare poi un'impennata nei due anni successivi: 280 nel 2021 e 332 nel 2022. Di pari passo sono cresciute le liberalità erogate dai mecenati che sono state complessivamente pari a 37mila euro nel 2019, 418.676,60 euro nel 2020, 3.232.186,70 euro nel 2021 e 3.001.726,00 euro nel 2022, anno in cui il totale di contributi concessi ammonta a oltre 1,1 milioni di euro (questi ultimi sono dati indicativi in quanto lo sportello si è chiuso il 31 ottobre e le istruttorie sono ancora in corso). Nell'ultimo anno i progetti finanziati suddivisi per beneficiari contano 21 progetti presentati da fondazioni (tutti a Trieste), 164 progetti di Fondazioni bancarie (12 a Trieste, 43 a Gorizia, 61 a Udine e 48 a Pordenone), 118 progetti da parte di imprese (11 a Trieste, 16 a Gorizia, 24 a Udine e 67 a Pordenone) e 29 progetti sostenuti da persone fisiche (9 a Trieste, uno a Gorizia, 15 a Udine e 4 a Pordenone) per un totale di 332 domande (53 a Trieste, 60 a Gorizia, 100 a Udine e 119 a Pordenone). Gibelli ha poi rivolto un plauso alla FVG Orchestra ricordando il "piccolo miracolo del superamento delle difficoltà passate e la capacità di ripartire con eccellenza grazie all'impegno del suo presidente e del direttore artistico Claudio Mansutti, nonché della bravura dei suoi musicisti". Ad oggi la Regione Friuli Venezia Giulia può vantare due orchestre riconosciute: la Fondazione Teatro Lirico "Verdi" di Trieste e l'Istituzione Musicale e Sinfonica del Friuli Venezia Giulia (FVG Orchestra), assumendo quindi una dimensione culturale adeguata allo sforzo fatto dall'ente regionale negli ultimi anni. La Regione stessa ha fortemente voluto e supportato la fondazione dell'orchestra regionale assieme ad alcuni Comuni del territorio, a cui, di anno in anno, si sono aggiunte altre amministrazioni territoriali e nuovi enti. Forte di questo nuovo e prestigioso successo, la FVG Orchestra avrà un autunno ricco di importanti appuntamenti sia sul territorio regionale che all'estero. ARC/SSA/al