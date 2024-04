Cultura: Fedriga, con ministro Sangiuliano affrontati a Roma temi Fvg

A breve una visita in regione dell'esponente del Governo per approfondire sviluppo progetti Pordenone, 4 apr - "Un incontro molto proficuo, che ha permesso di compiere una panoramica generale sulle varie partite aperte in Friuli Venezia Giulia nel campo della cultura, trovando piena condivisione e apprezzamento per i diversi progetti che la Regione sta portando avanti e promuovendo non solo a livello locale ma anche nazionale e internazionale". Così si è espresso il governatore della Regione Massimiliano Fedriga al termine dell'incontro svoltosi oggi a Roma durante il quale ha avuto modo di dialogare con il ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano. La riunione, svoltasi nella sede del Ministero, è servita per approfondire alcuni aspetti legati a diversi argomenti che vedono il Friuli Venezia Giulia impegnato su più tematiche. "Su molti progetti - ha detto Fedriga - il ministro ha dimostrato profondo interesse e dato piena disponibilità e supporto. Per approfondire alcuni di questi, l'esponente del Governo ha assicurato che a breve si recherà in visita nella nostra regione; in quell'occasione avremo modo di analizzare 'sul campo' lo sviluppo di alcune delle iniziative analizzate nella giornata odierna". ARC/AL/ma