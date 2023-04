Cultura: Fedriga, LaChapelle attrarrà grande grande pubblico in Fvg

Trieste, 21 apr - "Dopo il successo straordinario di Banksy, che con quasi 95mila visitatori di conferma tra le più visitate del Friuli Venezia Giulia, il Salone degli incanti di Trieste è teatro di una nuova avventura con protagonista David LaChapelle. Seguendo il filo conduttore iniziato con la mostra dedicata a Banksy puntiamo su uno degli artisti più influenti del panorama mondiale, le cui opere sono immediatamente comprensibili e di conseguenza capaci di calamitare l'attenzione di un pubblico ampio. Un artista che fa riflettere anche attraverso opere provocatorie, che rispettano perfettamente uno dei compiti dell'arte, ovvero, dare vita a discussioni che, pur non portando sempre alla condivisione, permettono una crescita attraverso il confronto". È quanto dichiarato dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga all'inaugurazione della mostra "David LaChapelle-Fulmini", che porta per la prima volta le opere dell'artista americano in Friuli Venezia Giulia e attraverso 92 di esse ripercorrere gli ultimi cinquant'anni della brillante attività creativa del fotografo, considerato tra gli artisti più stimolanti del globo. Intervenendo assieme allo stesso David LaChapelle e al sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, il governatore, ha ringraziato l'artista e rimarcato che "la sua presenza nel capoluogo regionale in occasione del taglio del nastro dell'esposizione è particolarmente importante per far comprendere la rilevanza di questo evento: oggi il Friuli Venezia Giulia e Trieste si pongono allo stesso di livello dei grandi musei internazionali che hanno esposto le opere di LaChapelle". Fedriga ha quindi evidenziato come la Regione, attraverso PromoTurismoFVG stia "investendo molto sulla promozione del territorio attraverso la cultura, come strumento d'attrazione rivolto al grande pubblico. Inoltre, queste iniziative aumentano la conoscibilità e l'attrattività del Friuli Venezia Giulia e non a caso il marchio "Io Sono FVG" punta a non contraddistinguere solo l'enogastronomia ma anche l'offerta artistica della nostra regione. Sono orgoglioso che tanti a livello nazionale parlino del Friuli Venezia Giulia e sempre più persone lo vogliano conoscere il nostro territorio. Abbiamo sempre orientato le nostre scelte promozionali basandoci su precisi criteri di marketing e puntando sulla massima qualità e sono certo che questa mostra, allestita in un contenitore straordinario capace di valorizzare le opere esposte con il Salone degli incanti, otterrà risultati eccellenti". La mostra è curata dallo Studio David LaChapelle, sotto la direzione artistica di Gianni Mercurio, promossa da Regione Friuli Venezia Giulia e Comune di Trieste ed è organizzata da PromoTurismoFVG, in collaborazione con Madeinart. L'esposizione sarà visitabile da sabato 22 aprile a martedì 15 agosto, al Salone degli Incanti di Trieste con orario della 10 alle 20 da lunedì a venerdì e dalle 10 alle 21 sabato, domenica e festivi infrasettimanali, con giorno di chiusura il martedì. ARC/MA/pph