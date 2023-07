Cultura: Fedriga, premio Maximo è vetrina e riconoscimento per Fvg

Trieste, 21 lug - "L'Avp Summit e il premio Maximo sono una splendida vetrina per il Friuli Venezia Giulia e un riconoscimento al ruolo stabilmente conquistato dal nostro territorio come teatro di produzioni cinematografiche e audiovisive di successo quali 'La porta rossa' a Trieste e 'Fiori sopra l'inferno' a Tarvisio Camporosso che oggi vengono premiate", quest'ultima attraverso l'attrice protagonista Elena Sofia Ricci. Lo ha detto il governatore Massimiliano Fedriga che oggi ha preso parte a Trieste alla prestigiosa manifestazione dell'Audio-Visual Producers Summit giunta alla sua decima edizione. Intervenendo alla cerimonia, Fedriga ha consegnato il premio "excellence" proprio a Maurizio Tini, produttore de 'La porta rossa', e ringraziato il sottosegretario Lucia Borgonzoni, presente alla serata, per il supporto dato alle proposte culturali del Friuli Venezia Giulia. Il governatore ha evidenziato alla platea del premio Maximo la "caratura internazionale e la peculiarità storico-culturale di Trieste e del Friuli Venezia Giulia, con il convivere di bellezze e di diverse anime che si traducono in senso di apertura, fonte di ispirazione e creatività ma che diventano anche in concreto capacità logistica e organizzativa per la realizzazione di diverse forme di espressione e di produzione artistica". ARC/PPH/ma