Cultura: Fvg protagonista a Salone libro Torino con 51 appuntamenti

Trieste, 29 apr - Con oltre 50 eventi in calendario a cui si aggiungono una serie di altri appuntamenti collaterali, il Friuli Venezia Giulia sarà sicuramente protagonista alla 34. Edizione del Salone del libro di Torino in programma nel capoluogo piemontese dal 19 al 23 maggioLo hanno evidenziato l'assessore regionale alla Cultura insieme al collega di giunta alle Attività produttive intervenendo oggi a Trieste alla presentazione del programma allestito, con il supporto operativo e organizzativo di pordenonelegge, in occasione della kermesse internazionale. La caratteristica dell'edizione 2022 è data dal fatto che il Friuli Venezia Giulia sarà Regione ospite del Salone, con una presenza quindi di rilievo all'interno della manifestazione.Su quest'ultimo aspetto si è soffermata l'assessore alla Cultura nel suo intervento, ringraziando pordenonelegge per il supporto ricevuto e ricordando come l'attenzione dedicata dal Salone al nostro territorio sia frutto anche della presenza di alcuni "fondamentali" che pongono la Regione ai vertici in Italia, quali ad esempio la qualità delle manifestazioni culturali esistenti e per numero di lettori. In particolare è stato evidenziato lo sforzo che l'Amministrazione sta compiendo con il progetto leggiAmo, che getta le basi già a partire dalle scuole dell'infanzia per promuovere la lettura.Per quanto riguarda poi gli appuntamenti del Friuli Venezia Giulia al Salone, nell'arco dei 5 giorni le proposte saranno 51, alle quali si aggiungono una serie di eventi collaterali. Il cartellone è stato stilato in collaborazione tra pordenonelegge e la Regione, con l'istituzione che ha dato un supporto alla stesura del programma culturale attraverso un confronto. Tutti gli appuntamenti sono stati a lungo pensati perché la volontà è quella di presentare al pubblico della fiera quanto di meglio un territorio dalle enormi potenzialità sa offrire ai visitatori.Per l'assessore alle Attività produttive, il Salone del libro rappresenta un'importante vetrina di promozione capace di dare grande visibilità, ancor più quest'anno in cui il Friuli Venezia Giulia sarà la Regione ospite della manifestazione. La fortuna del nostro territorio - è stato ricordato - è quella di organizzare grandi manifestazioni internazionali dedicate alla cultura, capaci quindi di attrarre un'importante numero di turisti legati a questo settore. Quella del 2022 sarà una grande occasione che, grazie anche alla presenza di PromoturismoFVG, l'Amministrazione regionale cercherà di sfruttare al meglio per promuovere non solo la produzione culturale ma anche le bellezze artistiche e il ricco panorama enogastronomico al pubblico del salone.Lo stand della Regione, posizionato anche quest'anno all'Oval, è allestito con criteri di sostenibilità: le strutture in legno sono ricavate da materiale di recupero dalle foreste colpite dalla tempesta Vaja (2018), il corner dedicato alla promozione turistica del territorio, a cura di PromoTurismoFVG, pur con materiali cartacei a disposizione, incentiverà la comunicazione tramite il rinvio al digitale (qrcode). Altri due spazi saranno dedicati a Pasolini e a Gorizia2025. Ad ampliare la presentazione della Regione ci saranno anche dei momenti conviviali curati dall'area food&wine di PromoTurismoFVG e dedicati ai prodotti tipici regionali. La migliore produzione agroalimentare del Friuli Venezia Giulia sarà anche al centro del ricevimento inaugurale del Salone del Libro 2022, nella serata di giovedì 19 maggio al Castello di Rivoli: nell'occasione sarà ampiamente rappresentata l'eccellenza enogastronomica della regione.Gli eventi del salone a cura della Regione sono consultabili nel sito del Salone del libro al seguente link: https://www.salonelibro.it/programma.html?filters[programs]=4&sear ch=regione%20ospite ARC/AL/gg