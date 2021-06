Cultura: Gibelli, a Bertiolo buone pratiche di investimenti culturali

Bertiolo, 19 giu - "A Bertiolo, dove si è mantenuta una vivida anima che lega la comunità al suo paese, ci sono alcune delle migliori esperienze di investimento culturale regionali. A cominciare dal recupero della filanda fino all'esempio odierno di valorizzazione degli affreschi dell'antica cappella, le risorse regionali sono andate nella direzione di rendere fruibili luoghi e arte solo apparentemente minori". L'assessore alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Tiziana Gibelli, ha rivolto così il plauso dell'amministrazione regionale per le iniziative artistiche che oggi hanno accompagnato l'inaugurazione della 72^ edizione della festa regionale del vino, che torna dopo il fermo subito lo scorso anno a causa della pandemia. La fiera da anni si sposa con una mostra artistica e per questa edizione l'amministrazione comunale (presente la sindaca Eleonora Viscardis) in collaborazione con la Pro Loco Risorgive e la parrocchia ha fatto coincidere l'avvio della manifestazione con l'inaugurazione del restauro degli affreschi cinquecenteschi della cappella minore nella chiesa di San Martino vescovo, che ospita per l'occasione anche la mostra itinerante Affreschi senza confini, di cui Bertiolo è una delle tappe. "Una delle best practice d'investimenti culturali in Friuli Venezia Giulia è il recupero dell'ex filanda, per la sostenibilità del progetto nella sua parte gestionale successiva al recupero architettonico. Allo stesso modo questa chiesa, con i recuperati affreschi, testimonia l'attenzione e l'amore della comunità di Bertiolo per il suo patrimonio che oggi rende fruibile al pubblico", ha evidenziato Gibelli. Vincente, secondo l'assessore, anche l'idea di aprire la visita alla cappella in concomitanza con la fiera del vino. "L'enologia è uno dei patrimoni culturali immateriali che abbiamo il dovere di ricostituire, perché il vino prodotto oggi deriva da saperi maturati nei secoli, esattamente come questi affreschi che oggi giungono fino a noi nel loro splendore". ARC/SSA/pph