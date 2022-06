Cultura: Gibelli, Aquileia al centro delle Giornate dell'archeologia

Udine, 18 giu - Nell'ambito delle giornate europee dell'archeologia spiccano le attività promosse da Aquileia, una delle più importanti città dell'impero romano, crocevia di traffici e di culture: in questi giorni si potranno visitare non solo gli scavi già aperti al pubblico della città patrimonio Unesco, ma anche quelli in corso e il Museo archeologico, che a breve verrà gestito direttamente dalla Fondazione Aquileia". Lo ha reso noto l'assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli, in visita alla città nel corso dell'open day alle aree archeologiche e ai cantieri di scavo. Per l'intero fine settimana in occasione delle Giornate europee dell'archeologia Aquileia si anima con aperture straordinarie, visite guidate, archeologia sperimentale, musica. "Aquileia sta ridiventando centrale e grazie agli investimenti del Ministero e quelli investiti direttamente dalla Regione per tramite della Fondazione si stanno ampliando le zone di scavo. Mi auguro possa avviarsi entro il 2023 la campagna per il porto fluviale che rappresenta un altro tassello importante dell'enorme patrimonio archeologico di Aquileia", ha affermato l'assessore accompagnata nella visita dal sindaco Emanuele Zorino, dal presidente e dal direttore della Fondazione, Roberto Corciulo e Cristiano Tiussi, dal consigliere regionale Franco Mattiussi e dal deputato Roberto Novelli. ARC/EP/gg