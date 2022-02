Cultura: Gibelli, bene la ripartenza di Dedica Festival in presenza

Mathias Énard protagonista edizione n. 28 in programma dal 5 al 12 marzo a Pn Pordenone, 21 feb - "Non poteva esserci personaggio più eclettico e ricco di particolarità da individuare per una ripartenza in presenza qual è quello scelto da Dedica per la sua 28. Edizione. Una peculiarità che segna la forza delle contrapposizioni, evidenziando così quella cultura che ha il potere di aprire le menti quando non si appiattisce sul pensiero unico". Lo ha detto l'assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli partecipando oggi a Pordenone alla conferenza stampa di presentazione di dedica Festival, che per il 2022 vedrà protagonista dal 5 al 12 marzo lo scrittore francese Mathias Énard nel capoluogo della Destra Tagliamento. Alla presenza di Antonino Frusteri, presidente dell'associazione Thesis che organizza la manifestazione, del curatore artistico Claudio Cattaruzza e dell'assessore comunale alla Cultura Alberto Parigi, l'esponente dell'esecutivo Fedriga ha voluto porre subito in evidenza il significato della ripresa in presenza della manifestazione, che si svolgerà nelle date originarie pre pandemia. "Ridare spazio al pubblico non virtuale ma reale all'interno degli spazi in cui si svolgeranno gli incontri con l'autore individuato da Dedica per l'edizione di quest'anno - ha detto Gibelli - significa finalmente ritornare a quella normalità che il periodo pandemico ci aveva negato. Sono contenta che questa iniziativa pordenonese, così come la stragrande maggioranza delle produzioni culturali del Friuli Venezia Giulia, sia riuscita in questi due anni a mantenere comunque il contatto e il legame con il suo pubblico attraverso la tecnologia; ma serviva convinzione per sapere che quello pandemico era solo un periodo di passaggio e che sarebbe servito lavorare con determinazione per non perdere quanto è stato costruito fino all'avvento del covid. Quella caparbietà che oggi porta Dedica ad organizzare un festival in presenza è un segnale positivo che darà i sui frutti in quanto il pubblico vuole tornare a "consumare" cultura normalmente dal vivo". Soffermandosi poi sull'autore dell'edizione 2022, Gibelli ha evidenziato come Énard sia un personaggio molto interessante "che racchiude un fascino particolare e quanto di meglio Dedica potesse scegliere per la sua ripartenza, individuando un autore francese che tra l'altro insegna lingua araba all'Università di Barcellona". Inoltre l'assessore ha ipotizzato il fatto che l'avvio di Dedica potrebbe rappresentare anche il "calcio di inizio" per dare attuazione al progetto che ha visto la presentazione della candidatura di Pordenone a Capitale Italiana del Libro 2022. Infine Gibelli ha ringraziato gli organizzatori del festival "poiché hanno saputo cogliere e sfruttare le potenzialità racchiuse nell'art bonus regionale, utile a far crescere le manifestazioni culturali del nostro territorio e che può servire nella fase di reperimento delle risorse per sostenere i costi delle manifestazioni. È questo uno strumento al quale la Regione crede molto e che ci siamo impegnati a diffondere nel territorio, il cui valore e riscontro sta crescendo anno dopo anno". ARC/AL