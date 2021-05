Cultura: Gibelli, "Cambiare" per ricominciare con l'esempio di Illegio

Udine, 3 mag - "Cambiare è un bel modo per ricominciare, e la mostra di Illegio, che si ripropone lungo questo filo conduttore, è organizzata nel segno della ripartenza di una società desiderosa di riabbeverarsi di cultura, che attende occasioni e stimoli da poter vivere in sicurezza come quelli che ricaveranno i suoi visitatori dall'attenta rilettura del mondo dell'arte proposta in modo importante, anche quest'anno nel cuore della Carnia, nell'evento stavolta appropriatamente denominato 'Cambiare'". Secondo l'assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli, intervenuta a Udine nel Palazzo dell'Amministrazione alla presentazione della rassegna che si tiene ormai da diciassette anni nel piccolo borgo della montagna friulana, essa è infatti cresciuta costantemente e persegue di volta in volta tematiche fortemente attuali, con l'obbiettivo "di fornire - ha aggiunto - un contributo concreto all'arricchimento culturale dei suoi visitatori, che potranno accedere in sicurezza e su prenotazione". "'Cambiare' è un tema essenziale e fortemente attuale - ha commentato l'assessore - perché mette in luce la necessità del cambiamento e sottolinea una condizione che tutti noi stiamo attraversando, perché viviamo in una fase di grandi mutazioni. La cultura in questo caso stimolata dal desiderio di leggere, tra le opere in mostra, quale sia il filo conduttore che lega la visione e la lettura di Monet, Caravaggio, Picasso, con quella di altri autori". "Un'esigenza - ha aggiunto Gibelli - sollecitata dalla curiosità di vedere da vicino la potenza espressiva del Caravaggio, assieme a quella del colore di Picasso: elementi dell'arte che sanno trasmettere con efficacia, si fondono con le culture del tempo e che ci potranno stimolare a riflettere sui cambiamenti in atto per aiutarci a individuare un percorso consapevole e attento da intraprendere in sicurezza. Un percorso, come quello che sarà assicurato ai visitatori dalla rassegna di Illegio, che ci potrà aiutare - ha concluso l'assessore - a riappropriarci a mano a mano della nostra libertà". La mostra a Illegio, a pochi chilometri da Tolmezzo, sarà aperta dal 16 maggio al 17 ottobre e visitabile su prenotazione; anche questa volta proporrà un percorso attuale e a tema attraverso i grandi artisti italiani ed europei, da Michelangelo al Tintoretto, da Panerai a Fontana. Si tratterà di un evento che - come hanno evidenziato il curatore della mostra, don Alessio Geretti, e Giuseppe Morandini, presidente della Fondazione Friuli che assieme alla Regione sostiene l'iniziativa - ha trasformato in pochi anni un piccolo borgo della Carnia in un'icona per il mondo dell'arte e della cultura e che sarà arricchito in corso d'opera. ARC/CM