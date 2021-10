Cultura: Gibelli, con nuove biblioteche avviciniamo giovani a lettura

Inaugurazione a Precenicco Precenicco, 26 ott - "Ritengo, almeno per due motivi, estremamente importante essere qui oggi in rappresentanza dell'Amministrazione regionale in occasione dell'apertura di una nuova biblioteca in un piccolo comune come questo: innanzitutto perché queste comunità, seppur contenute nelle dimensioni, costituiscono l'ossatura del nostro Paese; in secondo luogo, essendo la nostra la regione quella dove si legge di più in Italia, spazi come questo danno modo alle istituzioni di investire nel futuro avvicinando alla lettura le nuove generazioni". Queste le parole dell'assessore regionale alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Tiziana Gibelli, pronunciate oggi nel corso della cerimonia di inaugurazione della nuova biblioteca di Precenicco, realizzata all'interno di un comprensorio che include un asilo, un'area giochi, l'Auditorium comunale e la casa delle associazioni. "Come in economia - ha spiegato Gibelli - la piccola e la media impresa sono la spina dorsale dell'economia italiana, così la somma dei tanti centri di provincia configura la vera anima del territorio nazionale. Da questa riflessione, la volontà di essere presente all'evento odierno". L'esponente della Giunta regionale poi, prendendo spunto da una citazione dalle Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar "fondare biblioteche è come costruire granai pubblici", ha spiegato che proprio i libri "sono il cibo che nutre le nostre menti" e, sottolineando l'importanza che una parte della struttura sia dedicata ai testi per i bambini, ha aggiunto che proprio ai più giovani "bisogna dedicare attenzione e risorse, affinché coltivino il piacere e la curiosità della lettura". Da parte sua, infine, il sindaco di Precenicco, Andrea De Nicolò, ha ringraziato la Regione ricordando i contributi (oltre 370mila euro) erogati per la realizzazione dell'opera. ARC/GG/pph