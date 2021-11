Cultura: Gibelli, con palinsesto eventi e masterplan Go!2025 decolla

Gorizia, 26 nov - "Partiamo con il palinsesto della programmazione degli eventi del 2022 in regione già coordinata su Gorizia 2025, grazie al lavoro svolto in questi mesi con il coinvolgimento delle più importanti realtà culturali del territorio. Inoltre, attraverso PromoTurismoFvg, avremo nei prossimi mesi a disposizione un masterplan finalizzato alla pianificazione delle azioni necessarie a migliorare l'offerta turistica in un'ottica che comprende non solo l'area goriziana ma tutto il Friuli Venezia Giulia". Lo ha detto oggi l'assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli, a margine della riunione del tavolo permanente dedicato al percorso organizzativo di Nova Gorica/Gorizia Capitale europea della Cultura 2025. Presenti, tra gli altri, il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna e il direttore di PromoTurismoFvg Antonio Bravo. Come ha spiegato l'assessore, il prossimo 2022 segnerà il decollo della strategia culturale finalizzata all'appuntamento del 2025. L'obiettivo, attraverso l'inserimento di alcuni parametri di premialità, è quello di indirizzare i bandi relativi ai contributi regionali per favorire la realizzazione di manifestazioni collegate a Go!2025 da svolgersi a Gorizia e in tutta la regione. "In questo modo - ha aggiunto Gibelli - andiamo a predisporre un palinsesto capace di aprire i riflettori su quanto accadrà tra poco più di tre anni, iniziando così anche la campagna di promozione". A tal riguardo, l'assessore ha ricordato gli incontri che si sono tenuti nella giornata di ieri con i maggiori soggetti culturali che operano in regione (i beneficiari dei progetti triennali) per coinvolgere queste realtà rendendole participi e protagoniste del percorso. Parallelamente, come ha comunicato il direttore Antonio Bravo, PromoTurismoFvg - raccogliendo le sollecitazioni emerse nella precedente riunione del tavolo - ha confermato la disponibilità d'incaricare un idoneo soggetto professionale per la redazione del masterplan, al fine di individuare una strategia strutturata per affrontare e risolvere le criticità in ambito turistico, a partire dal problema della ricettività alberghiera di Gorizia e della circostante area del Collio, rimarcando sempre che comunque la linea d'azione coprirà tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia. ARC/GG/ma