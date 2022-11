Cultura: Gibelli, concerto praghese corona successi FVG Orchestra

L'evento è stata vetrina per Go! 2025 Trieste, 27 nov - "Il concerto di sera a Praga della FVG Orchestra a Praga segna il coronamento perfetto dei festeggiamenti per il suo riconoscimento nel ristretto novero delle istituzioni concertistiche orchestrali d'Italia ed è stata una magnifica opportunità per la promozione di Nova Gorica-Gorizia capitale europea della Cultura del 2025". È quanto ha affermato l'assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli, presente nella sala del conservatorio della capitale ceca dove l'ensamble del Friuli Venezia Giulia ha proposto il programma "Impressioni italiane", su musiche di Dvorak, Verdi, Puccini, Mozart, Donizetti, Cilea, Rossini e Mascagni. "Praga è una delle grandi capitali della cultura mitteleuropea - ha osservato Gibelli - e l'epicentro di un'area che è strategica per attrarre l'interesse e il turismo verso il Friuli Venezia Giulia, che ha da giocare ora la grande carta di Go! 2025 il cui distintivo ho potuto fieramente indossare nella platea della sala concerti". Gibelli ha voluto evidenziare "lo strepitoso cammino di FVG Orchestra, che dopo precedenti storici travagliati è riuscita nell'arco di tre anni, due dei quali gravati dalla pandemia acuta, a produrre risultati miracolosi e a ottenere un riconoscimento di enorme prestigio riservato in Italia a meno di venti soggetti. Quando il presidente e il direttore - ha ricordato infine l'assessore - mi proposero di candidare l'orchestra all'olimpo musicale nazionale chiesi loro se erano matti: ora quella decisione - e l'impegno che ha richiesto ogni giorno - vale un applauso, come quello scrosciante di ieri dell'esigente pubblico di Praga". ARC/PPH