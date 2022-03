Cultura: Gibelli, Costituzione a fumetti è utile strumento divulgativo

Presentata alla Società operaia di Pordenone l'iniziativa realizzata con il Paff! Pordenone, 7 mar - "Il fumetto è uno strumento straordinario per illustrare temi non facili come la Costituzione. Questa iniziativa rappresenta un modo intelligente per avvicinare anche i più giovani a conoscere la cornice entro cui muoversi per una convivenza civile". Lo ha detto l'assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli oggi a Pordenone in occasione della presentazione della "Guida galattica alla Costituzione" ovvero l'illustrazione della Carta fondamentale italiana attraverso l'uso del fumetto. Il progetto editoriale è stato prodotto dalla Società operaia di mutuo soccorso di Pordenone in collaborazione con il Palazzo arti fumetto Friuli (Paff!) e si compone di 177 pagine di tavole a fumetti realizzate da Alessandro Lise e Alberto Talami che traducono in un universo spaziale e immaginario la scrittura della Costituzione. Alla presenza del presidente della Somsi Nario Tomadini, del prefetto di Pordenone Domenico Lione e dell'assessore comunale alla Cultura Alberto Parigi, l'esponente dell'Esecutivo ha ricordato l'importanza di questa iniziativa editoriale "che si inserisce nel solco della necessità di reintrodurre l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole quale passaggio fondamentale in quanto è uno dei modi per istradare i ragazzi verso la civile convivenza. La Costituzione a fumetti - ha aggiunto Gibelli - sono certa rappresenterà uno strumento che aiuterà a formare cittadini consapevoli, che sapranno qual è la base della vita civile e sociale di questo paese, ovvero quello che Montesquieu ha chiamato il "contratto sociale". In linea generale l'idea di avvicinare i più giovani a temi importanti con il fumetto è di per sè strepitosa: questa forma espressiva è il veicolo più semplice e immediato a nostra disposizione per affrontare argomenti che spesso non appassionano. La Società operaia con questa iniziativa è ancora in prima linea nel proporre la civiltà del diritto". "Le nuove generazioni - ha inoltre evidenziato l'assessore regionale - hanno a disposizione una mole di notizie, come mai in passato. Ci sono molti input non controllabili, che spesso ragazzi e adolescenti devono gestire senza preparazione e che rischiano, quindi, di creare confusione. Ciò vale anche per chi, artatamente, usa la Costituzione cercando di piegarla al proprio indirizzo politico e visione, quando invece è una cornice ben precisa entro la quale muoversi e semplice come la segnaletica stradale che indica la direzione per raggiungere un luogo". ARC/AL