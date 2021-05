Cultura: Gibelli, da Aquileia Fvg Orchestra accompagna messaggio Papa

Riconoscimento internazionale con evento Vaticano "1 health 4 all" Aquileia, 19 mag - Un onore per Aquileia e la basilica di S. Maria Assunta ed un riconoscimento internazionale al valore della Fvg Orchestra. È questo il privilegio a cui l'assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli ha rivolto la gratitudine della Regione Friuli Venezia Giulia, portando il saluto all'apertura dell'evento vaticano "1 Health 4 All" organizzato dalla Commissione Vaticana Covid-19 del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, in collaborazione con l'associazione Mitteleuropa. "Siamo onorati che la scelta sia ricaduta su Aquileia, un baluardo della Cristianità e una protagonista dell'evoluzione dell'Europa, per essere stata sede del Patriarcato e per la sua lunga storia" ha detto l'assessore, sottolineando "l'importanza di sprigionare dalla sacralità di questo luogo il messaggio del Papa affinchè si possa rivolgere tutti assieme il proprio impegno a progetti che vanno oltre la pandemia". Per Gibelli l'evento rimarca "il valore internazionale della Fvg Orchestra a soli due anni dalla sua ricostituzione. Una gratificazione per la Regione e per il governatore Massimiliano Fedriga che ha creduto nel progetto proposto e un merito al presidente Paolo Petiziol che si è preso l'onere di concretizzarlo". Il concerto-evento rientra nella Settimana della Laudato si', voluta da Papa Francesco per celebrare i cinque anni dalla pubblicazione dell'omonima Enciclica che richiama la necessità di un'unione comune nella cura del Creato per garantire vita e salute per tutti. Un contributo attuale che si traduce concretamente nell'impegno per un'ecologia integrale e un'economia circolare. A questi temi si riconducono i messaggi lanciati dalla Basilica di Aquileia, tra cui quello dello stesso Pontefice, che è stato letto per primo da padre Augusto Zampini. Nelle parole di Papa Francesco un richiamo ad Aquileia quale terra di incontro da cui sprigionare la costruzione di "un noi sempre più grande". Videomessaggi sono poi giunti da Tawakkol Karman, yemenita Premio Nobel per la Pace, politica e attivista per i diritti umani, Sharon Stone, attrice e attivista americana, Bernice King, amministratrice del King Center e figlia minore di Martin Luther King. Da tutti loro un appello a sostenere il progetto per la ristrutturazione dell'ospedale materno-infantile di Rumbek, in Sud Sudan, da parte della Ong italiana Medici con l'Africa Cuamm e illustrato da suor Alessandra Smerilli, sottosegretario del Dicastero per lo sviluppo umano integrale. Ad unire in un unico abbraccio i tanti testimoni intervenuti a distanza con la platea degli ospiti e delle autorità presenti sono state le note della Fvg Orchestra diretta da Paolo Paroni e la voce intensa del tenore Francesco Grollo. ARC/SSA/al