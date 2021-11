Cultura: Gibelli, da prossimo anno al lavoro su Eyof e Gorizia 2025

Udine, 26 nov - "Dall'anno prossimo lavoreremo a pieno ritmo soprattutto su due filoni, ovvero gli appuntamenti con Eyof 2023 e Nova Gorica/Gorizia Capitale europea della Cultura 2025. Tutto il lavoro che stiamo svolgendo è inoltre rivolto a far sì che i nostri soggetti di produzione culturale possano offrire nuove opportunità di lavoro nel settore, in particolare ai tanti giovani che negli anni scorsi sono andati altrove".



Questo uno dei passaggi salienti dell'intervento dell'assessore regionale alla Cultura e sport, Tiziana Gibelli, che oggi pomeriggio ha preso parte alla seduta della V Commissione consiliare chiamata ad esprimere un parere sulle parti di competenza alla nota di aggiornamento del Defr 2022 e all'esame dei documenti relativi alla sessione di bilancio 2022.



Relativamente a Ecoc 2025 Gibelli ha annunciato che "all'inizio del prossimo anno sono certa che potremo iniziare a presentare un ricco palinsesto culturale che partirà già nel 2022, per culminare nel 2023 e poi proseguire in un crescendo fino all'esplosione dei tanti eventi e attività previsti per il 2025. Sarà una delle pagine più interessanti per il Friuli Venezia Giulia; Ecoc si giocherà su tutta la regione e su più fronti e sarà la più grande opportunità turistica che questa regione avrà nei prossimi decenni. Un puzzle che si compone già di diversi finanziamenti e che riguarderà anche altre direzioni a partire, ad esempio, dalle infrastrutture e dalla sanità che dovranno considerare l'impatto della presenza di migliaia di persone nell'arco di un anno su tutto territorio".



Gibelli ha quindi illustrato in dettaglio le norme incluse nella legge collegata e nella Legge di Stabilità 2022, ponendo l'accento in particolare sui provvedimenti per dilazionare i termini di realizzazione e rendicontazione di eventi slittati a causa del Covid. Allo stesso modo è stata prevista la proroga del termine per la presentazione delle domande di contributo per le attività delle biblioteche. Sempre per l'impatto della pandemia, verrà mantenuta la qualifica di biblioteca di valore regionale a tutte le strutture anche qualora non siano verificati tutti i requisiti.



Gibelli ha quindi ricordato il sostegno ai musei regionali e agli ecomusei, il contributo straordinario al soggetto gestore del Cluster regionale cultura e creatività per organizzare la prima Fiera regionale del settore, il riconoscimento al Comune di Aquileia delle risorse per la gestione dell'Ufficio Unico. "Complessivamente la manovra immette 5 milioni di euro in più rispetto al bilancio previsionale 2021" ha concluso l'assessore. ARC/SSA/ma