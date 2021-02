Cultura: Gibelli, "Facciamo luce" per far riaprire cinema e teatri

Trieste, 22 feb - "Questa sera anche la Regione Friuli Venezia Giulia si illumina virtualmente per sostenere l'iniziativa "Facciamo luce sul teatro!" e per rimarcare con forza la necessità di riaprire cinema e teatri che si sono dimostrati luoghi sicuri e che hanno adottato tutti i protocolli di sicurezza necessari". Ad affermarlo l'assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli in occasione della manifestazione "Facciamo luce sul teatro!" lanciata dall'Unione nazionale interpreti teatro e audiovisivo. "L'iniziativa - rileva Gibelli - ha trovato una forte adesione anche da parte dei teatri della nostra regione che sono pronti a ripartire in sicurezza per fornire nuovamente al pubblico quell'emozione che solo uno spettacolo dal vivo sa dare. Ci tengo a ringraziare tutti i teatri del Friuli Venezia Giulia, perché in questi lunghi mesi di chiusure si sono riorganizzati ripensando la loro programmazione e reinventandosi anche grazie all'utilizzo delle tecnologie". "Già la scorsa settimana come coordinatore della Commissione Beni e Attività Culturali della Conferenza delle Regioni - prosegue l'assessore - ho scritto al presidente della Conferenza per sollecitare un confronto con il Cts sulla riapertura di teatri, cinema, ma anche di impianti sportive e palestre. Naturalmente tutto nel massimo rispetto dei protocolli e in piena sicurezza. Oggi anche il ministro Franceschini ha fatto un primo passo in questa direzione che condividiamo e appoggiamo". "Auspico - conclude Gibelli - che l'illuminazione di questa sera possa essere soltanto la prima di una lunga serie che potrà scandire la ripresa delle attività e degli spettacoli: ne abbiamo tutti un grande bisogno". ARC/Com/pph