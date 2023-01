Cultura: Gibelli, Fondazione Aquileia chiave per lo sviluppo turistico

Presentato il bilancio 2022 e la programmazione 2023 del sito Unesco Udine, 19 gen - "Dopo un lungo percorso e tanto impegno, abbiamo ridato alla Fondazione Aquileia la dignità e il rango che merita anche in virtù del fatto che essa può essere la chiave del vero sviluppo turistico garantendo presenze per 365 giorni all'anno in regione. I risultati ottenuti sono il frutto di una proficua collaborazione fra più soggetti; quello della collaborazione è un concetto che ho espresso più volte in questa legislatura consapevole che lavorare assieme offre la possibilità di fare di più e con maggiore impatto. L'ombra del campanile è nociva, non permette di crescere e questo rappresenta ancora uno dei problemi del nostro territorio. La Fondazione è, anche in questo, un esempio positivo". Lo ha detto l'assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli, in occasione della conferenza stampa di presentazione del bilancio 2022 e della programmazione 2023 del sito Unesco di Aquileia, svolta oggi nella sede della Regione a Udine, in cui si è dato conto di un programma ambizioso con archeologia, grandi eventi, nuove aperture e cantieri importanti per l'anno in corso e ottimi numeri sul 2022. Sono intervenuti Roberto Corciulo, presidente della Fondazione Aquileia, Emanuele Zorino, sindaco del Comune di Aquileia, Marta Novello, direttore del Museo archeologico nazionale di Aquileia, Andrea Bellavite, direttore della società per la Conservazione della Basilica di Aquileia e Cristiano Tiussi, direttore della Fondazione Aquileia. Gibelli ha commentato i dati comunicati in conferenza stampa che attestano una forte crescita di presenze nel 2022 con oltre 325mila accessi registrati, 140 eventi, 140mila presenze nelle strutture ricettive, oltre 100mila presenti agli eventi promossi e, per il 2023, ancora tanti eventi, progetti, nuove aperture e cantieri per il sito Unesco che celebra i 25 anni dal titolo. "Le cifre fornite sono importanti - ha indicato Gibelli - tanto che l'attività della Fondazione l'anno scorso per numero di progetti, di nuovi cantieri di scavo e già adibiti, di procedure avviate è pari a quasi tutti quelli degli anni precedenti della sua storia". L'esponente della Giunta Fedriga ha poi informato in merito al prossimo incontro con il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. "Andremo all'incontro per proporre e non per chiedere: abbiamo argomenti solidi per farlo e ci sono i presupposti per avanzare una richiesta di partnership". Nell'evidenziare come il ministero non dia alla Fondazione il contributo annuo per la gestione della Fondazione né contributi diretti, Gibelli ha rimarcato come "oggi abbiamo tutte le carte in regole per avere lo stesso trattamento riservato ai figli e non ai figliastri". Nell'esprimere soddisfazione per il lavoro svolto, Gibelli ha spiegato le motivazioni che stanno alla base del cambiamento rispetto al passato. "La gestione della Fondazione oggi è diversa; è una gestione manageriale che ha privilegiato di scegliere gli investimenti e non solo le mostre, per fare in modo che Aquileia diventi uno dei momenti di aggregazione in termini di offerta culturale più importante. Su questo aspetto la Regione è fortemente impegnata in Fondazione Aquileia per restituire a tutto il mondo, le testimonianze di una città che fu tra le più importanti prima della Repubblica e poi dell'Impero romano". L'assessore regionale ha voluto, infine, esprimere un ringraziamento per l'impegno profuso da tutti i soggetti coinvolti a vario titolo a partire dal Consiglio d'amministrazione e dal presidente della Fondazione Aquileia. Il calendario con gli appuntamenti verrà pubblicato prossimamente sulla pagina www.discoveraquileia.com. ARC/LP/al